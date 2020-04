〈旺宏法說〉FLASH產能全滿 上半年營運估可創歷年同期高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日召開線上法說,董事長吳敏求看好,今年成長動能將來自 NAND Flash 與高密度 NOR Flash,NOR 與 NAND 第 2 季都已啟動漲價,下半年還有漲價空間;目前各廠產能近滿載,第 2 季營運與第 1 季相近,上半年可望優於往年同期並創歷年同期高,今年整體營運也將優於去年。

吳敏求表示,第 1 季受惠疫情相關遠端工作、宅經濟等趨勢,5G、醫療需求推升 NOR Flash 成長,連網需求更帶動 NAND Flash 出貨,旺宏 ROM 產品在任天堂卡匣市占率超過 85%,宅經濟刺激任天堂卡匣銷量大增,在各產品線需求同步成長下,營運超乎預期。

展望後市,吳敏求表示,目前各廠已近滿載,第 2 季營運估持平第 1 季維持高檔,表現不錯,上半年營運更可望優於往年,雖然不確定性高,看下半年展望仍言之過早,但就客戶新品設計導入、及市場需求來看,今年營運將優於去年。

從各產品線來看,吳敏求表示,今年主要動能來自 NAND Flash 與高密度 NOR Flash,NOR Flash 第 2 季價格平均漲幅約個位數,SLC NAND 則漲約 1-3%。隨著高密度 NOR 需求大增,下半年起可能缺貨到明年,看好下半年到明年還有漲價空間;SLC NAND 則隨著市場轉往 3D NAND 發展,8GB 以下可能供不應求,後市價格同樣可望續揚。

NAND Flash 部分,吳敏求說,目前未看到客戶砍單或要求遞延出貨,19 奈米 SLC NAND 良率不錯,下半年是主要成長動能之一;至於 3D NAND 進度,符合預期,48 層預計下半年量產,計劃明年量產 96 層 3D NAND、2022 年量產 192 層,明年下半年才可望有明顯的營收貢獻。

ROM 方面,吳敏求表示,上半年通常是淡季,但今年首季受惠宅經濟需求,淡季不淡,第 2 季營收貢獻估持平第 1 季,下半年變數較多,包括市場情況、客戶競爭環境。

NOR Flash 部分,吳敏求指出,第 1 季客戶有追單情況出現,並未砍單,包括 5G、醫療、資料中心需求同步成長,看好 5G 等高密度 NOR Flash 應用下半年成長空間大,各領域對高密度需求也持續升溫,客戶設計導入增加;糖尿病與心臟監測器等應用低密度 NOR 的醫療訂單,也有所增加。