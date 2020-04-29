〈穩懋法說〉Q1純益年增逾9倍 EPS 3.76元 創歷年同期新高

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，公布第 1 季財報，毛利率符合公司預期，受惠 5G 手機、基礎設備產品需求強勁，稅後純益 15.75 億元，季減 14.4%、年增 943%，每股純益 3.76 元，為歷年同期新高。

穩懋第 1 季合併營收 60.71 億元，季減 12.07%、年增 67.75%，毛利率 43.01%，季減 1.2 個百分點、年增 18.06 個百分點，營益率 31.92%，季減 1.81 個百分點、年增 23.63 個百分點，稅後純益達 15.75 億元，季減 14.4%、年增 943.05%，每股純益 3.76 元。

穩懋表示，第 1 季全球面臨新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，雖然產能利用率下滑，但第 1 季營運維持高檔，營收、獲利皆優於歷年同期水準，從產品組合分析，晶圓出貨與 5G 連結性較高的手機 Cellular 及基礎建設 (Infra) 表現較佳，其中 5G Cellular 已占整體 Cellular 營收逾 2 成，顯示全球 5G 發展方向不變。

展望第 2 季，穩懋指出，疫情影響仍不明朗，估第 2 季營收將季減 3-5%，毛利率則維持 40% 以上，全年仍看好 5G 需求。