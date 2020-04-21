任天堂傳增產Switch主機 旺宏Q2營運不淡

宅經濟需求升溫，任天堂 Switch 遊戲機大缺貨，傳已通知各供應商增產全年生產主機數量，旺宏 (2337-TW) 為任天堂遊戲機 ROM 供應商，在今年主機擴大生產下，加上《健身環大冒險》與《集合吧！動物森友會》2 款遊戲熱銷帶動，及遠距應用需求推升，第 2 季營收可望延續首季動能，優於往年淡季水準。

由於宅經濟需求暢旺，任天堂 Switch 近來面臨缺貨，二手價格也水漲船高，甚至遠超過新機原價，任天堂因此決定增產 Switch 主機，傳已請代工廠與零件供應商，加速生產。

今年 1 月底公布財報時，任天堂就已上修今年 Switch 系列機種的預估銷售量，由 1800 萬台上修至 1950 萬台，受惠宅經濟需求，任天堂再度調升今年目標，傳出任天堂已通知各供應商，今年主機台數將較去年成長 1 成左右，若以去年生產數量 2000 萬台來計算，相當於今年預估將生產約 2200 萬台 Switch 主機。

而旺宏為任天堂遊戲主機及遊戲卡匣唯讀記憶體 (ROM) 獨家供應商，近來受惠《健身環大冒險》，及《集合啦！動物森友會》2 款遊戲熱銷，卡匣銷量大增，加上遠距應用雙需求推升，帶動 3 月營收月增近 4 成，更年增 97.6%，創 6 個月新高。

旺宏第 1 季表現也淡季不淡，單季營收達 94.15 億元，季減 1.73%，年增 56.2%，3 月與第 1 季營收均創歷年同期新高，寫下歷年來最旺的淡季表現。

據日本電玩媒體調查顯示，《集合啦！動物森友會》自 3 月 20 日上市 3 周，在日本已賣出超過 300 萬套軟體，而任天堂目前主要 ROM 出貨動能為遊戲卡匣，在遊戲軟體熱銷之下，將持續推升 ROM 出貨表現，加上任天堂傳將增產 Switch 主機，雙引擎點火下，旺宏營運可望持續上攻。