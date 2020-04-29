〈財報〉AMD Q1營收達標 因疫情砍年度財測 盤後大跌3%

晶片大廠 AMD(AMD-US) 於週二 (28 日) 美股盤後公佈 2020 會計年度第一季財報，雖然營收獲利符合市場預期，但因疫情的不確定性，該公司削減 2020 年度營收展望，並警示下半年銷售下滑的可能性，拖累其盤後股價大跌 3%。

分析師表示，Covid-19 疫情引發居家辦公熱潮，AMD 第一季度營收受惠於雲端運算與資料中心處理器的強勁需求，以及 PC 銷售的快速增長。

AMD 股價於週二 (28 日) 下跌 1.73% ，以每股 55.51 美元作收，盤後再下跌 3.44%，達每股 53.60 美元。

AMD 股價 (圖：Google)

2020 Q1 基於 non-GAAP 財報關鍵數據

營收為 17.9 億美元，優於市場預期的 17.8 億美元，年增 40%

稀釋後 EPS 報 18 美分，符合市場預期的 18 美分，優於去年同期的 6 美分

毛利率報 46%，優於去年同期的 41%

營業利益報 2.36 億美元，去年同期為 8400 萬美元

淨利報 2.22 億美元，去年同期為 6200 萬美元

2020 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據

營收為 17.9 億美元，年增 40%，季減 16%

稀釋後 EPS 報 14 美分，優於去年同期的 1 美分

毛利率報 46%，優於去年同期的 41%，亦優於上季度的 45%

營業利益報 1.77 億美元，優於去年同期的 3800 萬美元

淨利 1.62 億美元，優於去年同期的 1600 萬美元

公司財測與展望：

AMD 的總裁兼執行長蘇姿豐 (Lisa Su) 在財報聲明中表示：「我們第一季度業務狀況良好，在充滿挑戰的環境下實現年增 40% 的營收表現，毛利率在我們的 Ryzen 和 Epyc 處理器銷售的推動下，亦實現顯著的增長」

她補充道：「儘管我們預計短期需求環境存在不確定性，但我們的財務基礎扎實，公司強大的產品組合使得 AMD 能在各種彈性的終端市場中處於有利地位」

AMD 本季度運算和顯卡部門營收為 14.4 億美元，年增 73%，高於市場預估的 13.1 億美元與年增長 58%，受惠於強勁的 Ryzen™和 Radeon™處理器帶動營收增長，但因顯卡的銷售下滑，營收季減 13%。

企業端、嵌入式暨半客製化事業群 (包括伺服器晶片及客製化晶片) 的營收則為 3.48 億美元，年增率下滑 21%，低於市場預估值 4.587 億美元和年增率 4%。AMD 認為此部門下滑原因，歸咎於遊戲機銷量的下滑。

展望未來，AMD 預估 Q2 營收將持續受到 Ryzen 和 Epyc 處理器的銷售推動，但鑑於疫情的不確定性，該公司預估下半年消費者需求將減弱。

2020 Q2 財測關鍵數據:

營收約為 18.5 億美元，上下浮動 1 億美元，年增率 21%，季減 4%，分析師平均預期為 18.8 億美元

毛利率約為 44%

2020 年度財測展望: