〈美股盤後〉芯科、賽靈思、AMD領跌！費半大跌近2%

美股週三 (29 日) 道瓊、S&P500、那斯達克基本表現與前一交易日持平，但是費城半導體受到武漢肺炎與賽靈思 (XLNX-US) 財報不佳之影響，費半週三 (29 日) 是重挫近 2%，在週二 (28 日) 收復月線之後，週三又跌破月線。

週三 (29 日) 費半大跌 1.83%，其中領跌個股包括芯科 (SLAB-US)、賽靈思、AMD (AMD-US)、美滿電子 (MRVL-US)，其中芯科與賽靈思皆是大跌逾 10%，AMD 下跌 5.98%、美滿電子下跌 4.71%，台積電 ADR (TSM-US) 週三 (29 日) 是逆勢上漲 0.18%，與艾斯摩爾 (ASML-US) 成為費半日內唯二上漲之個股，但值得注意的是，台積電 ADR 春節期間累計跌幅仍高達 1.8%。

此前有市場人士認為，當前武漢肺炎疫情有擴大之趨勢，而若各國政府控制疫情失當，那麼極可能造成經濟活動停擺，導致產業停工、市場需求驟降，而這可能衝擊至半導體供應鏈與需求力道。

Fed 一月利率決議：

美國聯準會 (Fed) 於美國時間週三 (29 日) 公布一月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，合於市場預期，並承諾維持隔夜附買回操作至少到今年四月底、以維持市場流動性穩定。

Fed 在一月利率聲明上重申去年十二月利率聲明的措辭，認為維持基準利率在 1.50%-1.75% 不變，對於支持美國經濟持續擴張是適當的作法。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上表示，部分跡象表明全球經濟成長可能趨向穩定，但不確定性仍存，包括新型冠狀病毒帶來的不確定性，若 Fed 將根據情況調整貨幣政策，Fed 目前預計至四月份仍將繼續執行隔夜附買回操作，並將在上半年調整隔夜附買回操作之規模。

川普簽署美墨加協定：

週三 (29 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 簽署美墨加協定，美墨加協定將給予美國更多機會進入加拿大高達 190 億美元的乳製品市場，同時該協定也鼓勵美國生產更多汽車、卡車。

而川普本次所簽署的美墨加協定，也將取代自 1994 年生效的北美自由貿易協定。

週三 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 11.60 點，或 0.04%，收 28734.45 點。

標普 500 指數下跌 2.84 點，或 -0.09%，收 3273.40 點。

那斯達克指數上漲 5.48 點，或 0.06%，收 9275.16 點。

費城半導體指數下跌 34.57 點，或 -1.83%，收 1858.70 點。

FAANG 漲跌互見：FaceBook (FB-US) 上漲 2.53%、蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.07%、亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.23%、Netflix (NFLX-US) 下跌 1.52%、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.42%。

費半成分股全面重挫：芯科 (SLAB-US) 下跌 13.28%、賽靈思 (XLNX-US) 下跌 10.70%、AMD (AMD-US) 下跌 5.98%、美滿電子 (MRVL-US) 下跌 4.71%、科銳 (CREE-US) 下跌 3.15%、萬機儀器 (MKSI-US) 下跌 2.84%、嘉柏微 (CCMP-US) 下跌 2.52%、科磊 (KLAC-US) 下跌 2.39%、Semtech (SMTC-US) 下跌 2.19%、美光 (MU-US) 下跌 2.07%、思睿邏輯 (CRUS-US) 下跌 2.05%、德儀 (TXN-US) 下跌 1.99%、英特爾 (INTC-US) 下跌 1.46%、安森美 (ON-US) 下跌 1.20%、科林研發 (LRCX-US) 下跌 1.15%、高通 (QCOM-US) 下跌 1.03%、艾斯摩爾 (ASML-US) 上漲 2.05%。

其他道瓊成份股表現：陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.32%、蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.09%、麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.92%、波音 (BA-US) 上漲 1.72%、微軟 (MSFT-US) 上漲 1.56%、默克 (MRK-US) 上漲 1.15%、3M (MMM-US) 下跌 2.16%、Verizon (VZ-US) 下跌 1.93%、迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.67%、思科 (CSCO-US) 下跌 1.51%、IBM (IBM-US) 下跌 1.33%。

台股 ADR 表現：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.18%、日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.24%、聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.38%、中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.53%。

焦點個股：

AMD (AMD-US)

AMD(AMD-US) 於週二 (28 日) 美股盤後公佈 2019 會計年度第四季財報，雖然營收及獲利皆略優於市場預期，但該公司對於 2020 年第一季的營收展望，卻低於市場預估。

AMD 的總裁兼執行長蘇姿豐 (Lisa Su) 在週二 (28 日) 表示，AMD 於 PC 晶片市場的市占率，在過去 8 個季度以來持續呈現穩定增長的趨勢，而預期本季的市占率亦較前季增加。

另外，AMD 的運算與繪圖產品銷售事業群 (包括顯示卡及 PC 晶片)，於 2019 年 Q4 營收達 16.6 億美元，高於市調公司 FactSet 的預估數據 15 億美元，年增長率為 69%。企業端、嵌入式暨半客製化事業群 (包括伺服器晶片及客製化晶片) 的營收則為 4.65 億美元，年增率為 7%，但低於市場預估值 6.04 億美元。

AMD 對於 2020 會計年度第一季財測，預估營收將落在 18 億美元，低於市場預估 18.6 億美元，毛利率則估計落在 46%。

波音 (BA-US)

波音週三 (29 日) 美股盤前公布 2019 年 Q4 財報，波音 Q4 營收報 179 億美元，大幅低於市場預期的 216.70 億美元，更遠低於去年同期的 283.40 億美元，同時全年更是出現淨損 6.36 億美元。

波音財報關鍵數據：

Q4 營收報 179 億美元，低於市場預期的 216.70 億美元，亦低於去年同期的 283.40 億美元。

Q4 淨損報 10.1 億美元，低於去年同期的淨利 34.20 億美元。

Q4 調整後每股淨損 (EPS) 報 2.33 美元。

2019 年全年淨損報 6.36 億美元，市場預期為淨利 10.60 億美元，去年同期為淨利 104.60 億美元。

2019 年全年商業飛機交付量報 380 架，去年同期則為 806 架。

微軟 (MSFT-US)

受到先前微軟擊敗亞馬遜奪下美國國防部的訂單，有市場分析師認為，微軟的雲端服務事業正在開始出現強勁增長，看好微軟旗下產品 Azure、Office 365 繼續走強。

投資銀行 Cowen 分析師在一份最新研究報告中表示，許多企業對於雲端的資本支出也呈現強勁增長，估計微軟旗下的雲端業務，將能夠持續增長。

今日關鍵經濟數據：

無。

華爾街分析：

台北時間週四 (30 日) 凌晨 3 時，美國聯準會 (Fed) 公布一月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，合於市場預期，並承諾維持隔夜附買回操作至少到今年四月底、以維持市場流動性穩定。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上表示，部分跡象表明全球經濟成長可能趨向穩定，但不確定性仍存，包括新型冠狀病毒帶來的不確定性，若 Fed 將根據情況調整貨幣政策，Fed 目前預計至四月份仍將繼續執行隔夜附買回操作，並將在上半年調整隔夜附買回操作之規模。

Fed 在本次會議的措辭使用上，「下調」了對於消費者支出的預估，Fed 本次會議表示，美國消費者支出一直以「溫和」步伐擴張，一反先前十二月時所使用之措辭，稱消費者支出一直以「強勁」步伐擴張。

鮑爾也在記者會上表示，消費者支出增長在 2019 年下旬已放緩至溫和狀態，但強調支出的基本面依舊穩固，而勞動力市場表現也是相當優秀，薪資出現增長，尤其是低收入工作，鮑爾並認為，市場多數預測都低估了勞動參與率的提升幅度，勞動參與率的回溫正暗示勞動力市場還有更多的提升空間。

在 Fed 公布一月利率決議之後，據 CME 利率觀測工具 FedWatch 數據顯示，市場預期，Fed 到今年三月繼續維持目前利率不變之機率為 91.1%；至六月維持利率不變之機率為 57.6%、降息機率為 42.4%；至十二月維持利率不變機率僅剩 17.9%、降息機率高達 82.1%、升息機率為 0%。

而本週美股財報發布已進入科技股的深水區，市場更為關注美股財報，截至目前為止，已有近 25% 的 S&P 500 公司公布了上季財報，其中近 72% 之公司財報是超越了華爾街預期。