緊接阿里巴巴腳步 傳京東今年將赴港第二上市

周二 (28 日) 晚間，外媒根據知情人士指稱，在美國掛牌京東 (JD-US) 已私下提交上市文件，計劃在香港進行二次上市，傳京東可能拿出最多約 5% 的股份，預計最早在 6 月於香港掛牌上市。

以京東目前在美國上市市值為 670 億美元計算，市場預估京東在香港的集資規模可達 34 億美元。而京東到目前為止，今年股價上漲 23%，明顯優於全球股市表現。

資料來源: investing.com，京東股價日線走勢

消息指稱，瑞銀和美銀正為京東籌備相關的上市準備工作，但仍未正式向港交所提交上市申請。京東有意最快在今年上半年在香港掛牌，但實際掛牌時間及集資規模仍須依市場情況而定。

阿里巴巴去年底成功回歸香港第二上市，引發在美國掛牌的中概股紛紛評估赴港上市的可行性。中金曾發表報告，指出有約 19 家在美上市的中概股符合在香港第二上市的條件，除京東外，還包括百度、網易、好未來、新東方及百勝中國等。

中金指出，中概股願意回歸香港或 A 股，主要考量到業務發展有融資需求、增加股票流動性、接近本土市場、取得更好估值，及在美中緊張關係下減少所需面對的監管風險等。

京東聘請瑞銀和美銀有跡可循，早在 2014 年 1 月 30 日，京東向美國證券交易委員會遞交計劃上市的 F-1 表格，美銀和瑞銀就是京東主要承銷商。