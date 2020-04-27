日本央行維持利率不變 但擴大刺激公司債、CP購買額度增3倍

為因應日益嚴峻的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對日本經濟所造成的衝擊，日本央行繼上 (3) 月之後，又再度擴大了貨幣寬鬆政策，將無上限的購買日本公債，並將公司債、CP 的購買額度提高至 20 兆日圓。

日本央行在 4 月 27 日召開利率會議，席間宣布維持政策利率 -0.1% 水平不變，但在公債的購買方面，則將改採「無上限」作法，以抑制長期利率的上揚，這也等於在實質上廢除了公債購買的每年 80 兆日圓上限。

日本央行總裁黑田東彥 (圖片：AFP)

還有為了支援中小企業的資金調度，日本央行在公司債及商業本票 (CP) 的購買額度方面，也拉高到 20 兆日圓水準，達到過去金額的 3 倍左右。

此外，日本央行也在同 (27) 日下修了今年度的日本經濟成長率。由原本的 -3% 左右水準，下調到 -5% 左右水準，很可能較金融海嘯時的 -3.4%(2008 年度) 還要來的更糟。

由於新冠肺炎疫情嚴峻，上 (3) 月日本央行首度將金融政策會議的日期提前。當時日本央行總裁黑田東彥在會後記者會上表示，每年 6 兆日圓的 ETF 購入目標，要增加到 2 倍的 12 兆日圓規模。利率方面則不跟進他國調降，維持在 -0.1%。並擴大購買 CP / 公司債，合計購買上限追加 2 兆日圓。CP 餘額上限 3.2 兆日圓，公司債餘額設在 4.2 兆日圓，各上調 1 兆日圓。REIT 購入目標也從原先的年間 900 億日圓，倍增到 1800 億日圓。