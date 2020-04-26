〈鉅亨看世界〉美國中餐廳處境艱難

美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情遲遲未見有效的控制，已使當地的中國餐館陷入愈來愈嚴重的麻煩。

數據公司 Womply 表示，截至 4 月 15 日，全美 59% 獨立的中國餐館已經完全停止借記卡和信用卡交易，這意味著這些商家已經實質停業。

Womply 為 1000 萬家小型企業提供市場見解，他們表示，由於疫情，全美各地的餐館都因業務倒閉而遭受苦難，但到目前為止，中國餐館是最嚴重的受災戶。部分人士倡議，如果缺乏政府針對性的干預，許多中國餐館將無法由這次的疫情中倖免。

約 6 成中餐廳關門

業界人士說，在疫情爆發前，紐約唐人街約有 270 家餐廳，目前均受影響。舊金山唐人街當地人士表示，此地通常應有約 150 家中餐廳營業，但現在只有 40 家營業。

雖然在美國，許多中餐廳普遍提供外帶及外賣服務，但一些傳統商家，仍只提供店內用餐服務。特別是 GrubHub 等送貨服務，由於收取高額費用，中國餐館並不願意使用。

舊金山唐人街社區發展中心主管 Malcolm Yeung 指出，這些餐館原本就利潤微薄，如果要他們過渡到線上交付，會使獲利再受打擊。

曼哈頓唐人街社區發展中心主管 Wellington Chen 表示，他希望中國餐館能夠從地方、州和聯邦政府那裡，獲得有針對性的救災資金和計畫，若不如此做，餐館將難以支撐下來。

許多餐廳已先歇業 (圖: AFP)

在國會批准的小型公司「薪資保護計畫 (Paycheck Protection Program)」中，一些資金將留給特定性質的企業，包括少數族裔經營的企業。

川普也批唐人街

對中國餐館來說，由於這波疫情發源自武漢，更使他們容易被針對，甚至於川普總統自己，就經常借題發揮。

近期面對防疫不力的批評，川普清算舊帳，表示在自己下達中國的旅遊禁令時，民主黨的佩洛西 (Nancy Pelosi) 卻無視疫情，在舊金山唐人街大開派對，以反對他對旅行的限制。

但實際的情況是，佩洛西在 2 月 24 日訪問唐人街，是在擔心反中偏執情緒上升的之下，去唐人街四處走走，參觀企業和寺廟，在點心餐廳吃飯，並與記者談話，敦促人們「來唐人街」消費，並沒有所謂的派對或遊行存在。

川普可能只是想嘲笑佩洛西輕忽疫情，但卻拿唐人街說事，此舉也引發亞裔人士抗議。同時，若對照川普 2 月 24 日當天的推特，他也在說美國疫情控制得很好，甚至於到 3 月之前，他都一直用一般流感拿來比喻新冠肺炎。

佩洛西的行程反應的是，即便在疫情初期，在美國還未見到爆發徵兆時，人們就已經開始對唐人街及中餐館有所反應，並有許多的歧視作為，這也是使他們受害更為嚴重的原因之一。

連鎖店較具優勢

相較之下，在美國連鎖店超過 200 家的中國餐館 P.F. Chang，靠著外賣及外帶，以及連鎖的優勢，力求減少疫情帶來的損失。

P.F. Chang 的發言人表示，在美國大部分的中國餐廳都是獨立經營，缺乏企業連鎖店的資本儲備，因此更難防禦疫情所帶來的金融風暴。

這位發言人說，自 3 月中旬以來，這家亞洲美食連鎖店的外帶和外賣業務已「擴大了一倍」。他表示，由於這是公司擅於採用的模式，全國均是如此，也讓公司較為幸運。