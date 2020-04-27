〈房產〉疫情衝擊投資力道趨緩 收益型地產投資有亮點

去年全台土地與商用不動產買氣大爆發，全年成交總額突破 4000 億元，創自 2007 年統計以來歷史新高。不過，2020 年受到突如其來的新冠肺炎衝擊，全球景氣下行風險高，以及持續存在的美中貿易戰後續、地緣政治風險及兩岸關係等影響，市場預期今投資力道恐趨緩，但收益型資產仍有亮點。

商仲高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠今 (27) 日指出，即便上半年房地產投資已被肺炎疫情打亂，雖然短期內交易量停滯，但應趁現在提早布局，多看一些有潛力的標的。加上央行調降利率，是為穩定市場信心之表現；待疫情穩定之餘，可望吸引資金進入土地及商用不動產市場。

黃正忠指出，今年下半年投資亮點及布局策略仍在收益型不動產如辦公及工業地產，及土地儲備等三大類。其中辦公需求及租金仍穩定成長，除大台北外，台中市辦公室市場也邁入發展黃金期，尤其以經濟及商業重鎮的七期新市政商圈，不少建商在此大舉買地，專門打造企業門面升級、軟體科技業、回流台商等需求的頂級商辦，辦公大樓仍為穩健投資的最佳選擇。

至於在台的工業不動產仍是自用擴廠需求為主，高力國際董事總經理劉學龍認為，這波疫情將使全球製造業供應鏈重整的趨勢持續，廠商也將投入生產設備自動化的投資，提高產品附加價值，台灣擁有良好的人才及研發能力，可望為台灣帶來新一波智慧工業不動產契機。

劉學龍建議，投資方可視產業需求及聚集屬性布局，其中北部仍以產業聚落桃園市與新北市為主；廠辦大樓則以台北市大內科最穩定發展，租金緩步上漲具投資潛力，而南港也將是下一個台北市產業發展熱點。另外值得注意的是，這波疫情改變人們的工作及消費行為，減少外出接觸及消費，居家辦公及線上購物帶動使得當前宅經濟當道，則帶動一般倉儲及冷鏈倉儲需求。

加上 5G 時代將來臨，遠端工作需求增加，資料中心雖在台灣尚未發展成熟，但以中國、香港及新加坡發展的軌跡來看，資料中心也將成為潛在投資機會。

此外，近幾年土地買賣熱度未減，依高力國際調研部統計，2020 年首季全台土地交易額就創下單季 842 億元的歷史新高，以世貿三館地上權的 312.76 億元為第一季最大指標案件。同時，台中市在年初也有一筆興富發 (2542-TW) 以 83.76 億元標得七期土地，黃正忠再指出，台中市近年產業成長明顯，交通建設利多，吸引人口移居，住宅及商業開發具潛力，推升當地土地需求，建議除了辦公大樓之外，住宅及商業區土地也為投資人注意的重點。