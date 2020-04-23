〈房產〉北台灣Q1新成屋、預售屋推案量逾2700億元 創6年同期新高

據市調機構統計，北台灣今年第一季新成屋、預售屋推案量累計達 2709.23 億元，較去年同期大增近 700 億元，年增幅超過 3 成。住展研發展何世昌表示，雖然今年第一季籠罩在疫情下，但北台灣卻出現推案量、房價齊揚的好光景，主要是以往有 SARS 經驗，市場免疫力較強，未被肺炎疫情擊倒。

何世昌強調，現階段不管買方或賣方都還在觀察疫情的影響力，所以第一季此台灣房市還處於正常氛圍。

住展調查顯示，台灣疫情雖在 1 月已經爆發，但初期未對賣方造成多大打擊，今年 1-2 月建商推案意願仍高，光是前兩個月推案量就接近 2000 億元，較去年同期暴增逾 1000 億元。到了 3 月，疫情衝擊才開始浮現，導致 3 月單月推案量較去年同期暴跌逾 3 成。

雖然今年 3 月推案量驟減，但 1 、2 月量增幅度甚大，北台灣第一季累計推案量仍呈現正成長，達到 2709.23 億元，創下 2015 年以來、近六年同期新高。

在北台灣各縣市中，第一季推案量最大的仍是新北市，高達 900 多億元。增幅最大的則是台北市與桃園市，台北市推案大多集中在市中心，桃園市則集中在重劃區。

今年第一季推案量最少的縣市為基隆市，案量僅及 12 億元，較去年同期銳減逾 8 成，年減幅也是各縣市之冠；基隆推案少的主因是買氣不佳，業者推案意願亦不高。較令人意外的是新竹地區，新竹今年第一季推案量僅 197 億元，比去年減少近 2 成，顯示建商似乎擔憂疫情對電子產業的衝擊而放緩推案。

何世昌指出，疫情持續愈久對房市的破壞力將會愈大，而目前看起來疫情恐會拖到下半年，越來越多業者體認到建案延推無濟於事，加緊腳步推案、縮短建案銷售期讓獲利入袋為安反而比較有用，因此第二季推案量將會更大，預期會突破 3500 億元，今年上半年案量料將超過 6200 億元。