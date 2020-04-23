〈房產〉3月房貸利率首度跌破1.6%大關 續寫歷史新低

台灣央行今 (23) 日公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款為 536.86 億元，較 2 月增加 73.36 億元，創今年以來高點，不過，房貸利率續較上月下滑 0.018 個百分點至 1.593%，首度跌破 1.6% 大關，再度寫下歷史新低紀錄。

央行說明，3 月購屋貸款增加主要是因六都買賣移轉棟數增加，反映自住需求以及新建案交屋，再加上部分銀行承作整批分戶貸款。

至於購屋貸款利率創低，首度跌破 1.6%，央行指出，看得出很多銀行積極承作優質客戶房貸利率、整批分戶貸款也相對較低，加上央行調降基準利率，使購屋貸款利率調整。

據統計，六都 3 月買賣移轉棟數年增 7.8%，其中，台北市年增 20.8%，新北市年增 5.1%，桃園市年增 36.6%，台中市年增 18.7%，台南市年減 4.9%，而高雄市年減 18.9%。

央行指出，3 月房市買賣移轉棟數雖有增加，不過部分房仲業者反映是 2 月買賣延至 3 月交屋，因此疫情對房市的衝擊，有待關注後續購屋行為。

另外，央行統計 3 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.291%，較上月 1.434% 下降 0.143 個百分點，主要是因各類貸款利率下降所致，若不含國庫借款，則 3 月五銀行新承做放款加權平均利率為 1.319%，月減 0.124 個百分點。