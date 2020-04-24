〈房產〉永慶房屋今年來已新增50店 首季業績年成長達10%

全台六都首季買賣移轉棟數年增 6.8%，顯示首季買、賣雙方熱度回穩，房仲業者永慶房屋集團今 (24) 日指出，第一季業績較去年同期成長 10%，今年截至目前全台新展店 50 店，約佔 15 大房仲新展店數的近四成，持續穩居全台 21 縣市店數市佔第一。

新冠肺炎全球蔓延，疫情衝擊下，不少超前部署數位科技的企業展現卓越實力，永慶更早在 20 年前就在永慶房產集團董事長孫慶餘遠見下，積極投入科技創新服務，帶領房仲業邁入「網路看屋」、「行動看屋」，「影音看屋」，到最新的「智能看屋」服務，永慶房屋指出，如今 10 位成交客人當中，就有 6 位是透過網路來的，顯示科技布署是推動業績成長的動力。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，持續逆勢成長的兩大關鍵要素，一是創新科技服務，客戶透過永慶快搜 app「實境找房」服務，在家就能如臨現場，輕鬆賞屋，掌握周邊生活圈。這波疫情也似乎助長了線上看屋表現，根據永慶房屋統計，近期網站表現就比去年同期大幅成長，流量增加 4 成、留言來電量成長 25%、App 下載量成長 20%、新增會員數增加 16%。

同時，永慶領先政府推出「實價登錄 3.0」，是目前房仲業唯一揭露成交行情資訊至門牌的服務，透明的房價資訊，將購售屋決策權交回給消費者，獲得消費者廣大迴響，單周平均發出近萬份資料。葉凌棋強調，這兩項絕對優勢，不僅讓我們贏得消費者的信賴，也成為加盟店東心中的首選。

永慶房屋在經營布局上，集團今年第一季全台新展店 50 家，而六都中，新北、桃園、台中、高雄店數成長高，較去年同期成長 50% 以上，新加入的加盟店東中有 6 成為其他品牌人員認同理念轉招加入。