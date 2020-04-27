【馮冠華專欄】長假前維持上落格局

4 月 27 日推介 - 萬州國際 （288）

推介原因及策略：公司將於明天公佈季績，根據同業中糧肉食（1610）近日的數據，萬州應也會錄得量跌價升，對盈利應不會有太大壓力。公司部份的美國工廠最近受疫情影響而關閉，股價曾急跌但又迅速回穩，負面因素應已在股價中。另外，近日多間券商已調高公司的目標價，週末有消息指中國正加大購買美國農業品，中國證監會 24 日也批准大連商品交易所展開生豬期貨交易，這些消息或對公司股價有利，建議現價進場，短綫上望 $8。

1）上週五港股市況總：恆指上週五回軟，指數以 23845 點開出，下跌 132 點，之後跌幅曾擴大至 247 點，低見 23730 點，及後跌幅又曾收窄至 20 點，高見 23957 點，最終以 23831 點收盤，下跌 146 點。成交金額按日再下跌約 14% 至 828 億。港股通南向維持淨流入，金額減少在約港幣 5 億。滬深股通北向也是淨流入，金額則上升至約人民幣 33 億。藍籌 10 升 39 跌 1 持平。

板塊方面，手機設備、燃氣、電動車相關及黃金股表現較好。做空比率微升至 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 36:64，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 42:58。重貨區方面，熊證仍在 24300-24349，牛證也不變在 23400-23449。恆指夜期報 23978 點，上升 144 點，高水 147 點。港股 ADR 上升 103 點，相當於恆指 23934 點。

簡評：恆指上週五整天低走，除了受 A 股表現不濟的影響外，多隻當炒科技類股份，包括金山（3888）、金蝶（268）及京信通信（2342）的配股或發債均對市場情緒有負面影響，ATM 也全部下行，特別是阿里巴巴（9988），因上述的集資活動，估計觸及投資者擔心軟銀的售股事宜。

相反，早前被韓國基金配股清倉的中國燃氣，卻大升近 8%；輪換買賣下，積弱的手機設備股有少許追捧，反而一些強勢股，如阿里健康（241）、中芯（981）及微創醫療（853）等，則在沒有甚麼消息面下卻錄較大的跌幅。大市成交金額再下跌至近八百億，沽空比率則維持在過往幾日的水平，南下資金亦不見有大啟示；感覺上，恆指仍在大型上落區 23500-24600 點徘徊。

週五美股受油價反彈而造好，港股夜期及 ADR 均回升逾百點，而週未看到的重點新聞，大都是傳聞及未能證實的，包括北韓領袖的消息、沙特阿美提前減產等等。至於美國聯邦通訊委員會禁制中資電訊的消息（見點 2），之前也曾傳出，而且又有 30 日期限給予回應，市場或不會太過緊張。疫情方面，基本上看不到有任何突破；所以綜合判斷，估計港股今天的成交可能進一步下跌，而指數甚有機會窄幅上落。

公司消息方面，龍湖集團（960）大折讓增持綠城服務（02869），與及綠城中國（3900）的高溢價配股，兩隻內房股短綫或有炒作。業績方面，中興（763）的季度盈利按年倒退，全要是受非經常性損益的拖累，扣除後實際有 2 成的增長，不算太差。週末看到有消息指，其與華為在新一輪的中國電信和中國聯通 5G 集中採購中，佔比高達八成。中興股價在績前連續多天受壓，主要沽售壓力來自港股通的淨流出，估計是受預期季績不佳所帶動。筆者認為現價已有不錯的吸引力，如再因業績而下行更可接刀。

由於假期關係，本週港股只有三個工作天；港股通南向將於明天開始關閉，北向則在星期三關閉，兩者均會在五月六日，即下星期三重開。至於今週的焦點，業績方面，匯豐（5）、建行（939）、工行（1398）和萬州（288）會在週二公佈季績，中國 PMI 數據將會在週四，而恆指期指結算日也是在週二。美聯儲局會在週四議息，重要的數據則在週四及週五，另外，也會有多間美企在今週公佈季績，包括微軟、蘋果、亞馬遜及面書。

2）美國聯邦通訊委員會以國家安全為由，要求中國聯通（762）、中國電信（728） 等中資電訊商，30 日內提交證據證明不是受中國政府操控，否則會終止其營運許可。這包括中國電信旗下的 China Telecom Americas、聯通旗下的 China Unicom Americas、以及中國中信集團旗下的 Pacific Networks Corp 及 ComNet（USA）。（經濟日報）

3）美股上週五市況總結 ：美股三大指數造好，當中道指上升 260 點或 1.11%，標指及納指則分別上升 1.39% 及 1.65%。十年期債息回升至 0.606%。美滙指數回落至 100.29。六月紐約期油上升約 4% 至 17.18 美元。恐慌指數 VIX 大跌逾 13% 至 35.93，黃金微升至 1745.7 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中興（763）公佈首季度業績，收入按年跌 3.23% 至 214.8 億元（人民幣，下同），遜市場預期，純利按年跌 9.6% 至 7.8 億元，扣除非經常性損益的純利則增長 2 成至 1.6 億元。基本每股收益為 0.18 元，按年跌 14.3%。

龍湖集團（00960）公布，以每股 8.3833 元，認購 1.55 億股綠城服務（02869）新股，總代價約 13.01 億元。認購股份佔後者經擴大後股本約 5.27%。預期完成交易後，該公司持有後者約 10% 的股權。綠城服務上週五收市價為 9.39 元，代表龍湖是次入股的折讓約 11%。

綠城中國（3900）公布，向 A 股上市的新湖中寶（滬：600208）配售 3.23 億股，每股配售價為 9.5 元，較上周五綠城收市價 7.01 元溢價 36%，籌資 30.685 億元，將用於一般企業用途，償還貸款及或用作一般營運資金。該批股份佔集團已發行股本的 14.88%，擴大後股本的 12.95%。

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