Fed決策會議下週登場 前官員：應該採取負利率

美國聯準會 (Fed) 將於下週四 (29 日) 公布貨幣決策，曾任明尼阿波利斯聯準銀行總裁的 Narayana Kocherlakota 認為，目前發生的情況前所未見，因此需要用以前所未見的手段因應，他主張 Fed 應該採取負利率，對抗快速加深的經濟衰退。

Kocherlakota 週五 (24 日) 在《彭博》發表專欄，主張 Fed 應該跟進歐洲央行 (ECB)，實施美國史上首見的負利率。他曾在 2009 年到 2015 年擔任明尼阿波利斯聯準銀行總裁，立場十分鴿派。

Fed 在 3 月一口氣降息 6 碼至接近零的水準，聯邦資金利率目標區間如今處於 0%-0.25%。

Kocherlakota 認為，為了減緩新冠病毒 (COVID-19) 大流行造成的經濟崩潰，Fed 需要採取震撼性的對應行動。「高得嚇人的失業率和潛在、快速的通膨趨緩 (disinflation)，是強而有力的理由。下個禮拜，Fed 應該至少降息 1 碼，把利率降到負值。」

美國勞工部週四公布的數據顯示，自新冠肺炎疫情在美國爆發以來，過去五週初領失業救濟金人數累計超過 2600 萬人，部分分析師預測，這代表美國失業率可能上升到 15-20%。過去美國歷史上，只有 1930 年代經濟大蕭條的初期，有過如此高的失業率。

Fed 為何忌憚負利率?

負利率雖然和現行美國基準利率水準相去不遠，但 Fed 一向不願採取這項激進的措施，就算當年面臨金融海嘯來襲，也寧可選擇收購債券而非負利率。

負利率可能產生幾個後果，例如儲蓄將變得更不容易、成本更高，銀行將向客戶存款收取利息，代表到存錢還得倒貼銀行，而且，銀行本身的獲利也會受影響。

Fed 也擔心，投資人若是因為考量到銀行的獲利能力下滑而拋售這些股票，將威脅到金融穩定，而維持金融穩定是當今央行相對新穎的職責。

但 Kocherlakota 表示，負利率能夠拉抬消費者需求，鼓勵銀行更積極放款。

至於 Fed 擔憂的金融穩定，Kocherlakota 表示，比起疫情對金融市場和經濟造成的衝擊，把擔心的眼光放在金融穩定上是一種錯置。

Kocherlakota 說，Fed 手上還有很多工具可以用來確保金融穩定，而這些方法並不影響 Fed 達成就業最大化與物價穩定目標的雙重職責。比方說，要求銀行不要發股息，以免減少手中可以用來吸收損失的資本緩衝。