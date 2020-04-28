最超值的iPhone SE登場！

千呼萬喚始出來，全新平價的 iPhone SE 終於登場，4/15 晚間於官網正式亮相，有紅、黑、白色，約新台幣 14500 元的震撼價格，而新的 iPhone SE 就像是 iPhone 8 的機身配上 iPhone 11 Pro 的內部，除了搭載蘋果設計的 A13 仿生晶片以外，其餘規格幾乎都與 iPhone 8 一模一樣，使用 4.7 吋 LCD 螢幕，並配有經典的 Touch ID 指紋辨識及無線充電功能，以及採用 1200 萬畫素 f/1.8 的單廣角鏡頭，這樣的配備以 iPhone 6 與 6s 系列的客群為最佳換機選擇。

預估 iPhone SE 的出貨量 Q2 約為 1200～1400 萬支，新 iPhone SE 的策略是用最低階的機種，配備最高階的處理器，能讓蘋果在降級消費的挑戰下，服務與內容事業可望因最佳運算裝置的市占率增加而繼續成長。往年蘋概股都是上半年財報慘淡，下半年大爆發，但今年因為 Q2 有 iPhone SE 支撐業績，將淡季不淡。

A13 晶片代工由台積電 (2330-TW) 全拿，近期的法說會也維持良好展望，頎邦 (6147-TW) 通吃驅動 IC 封測訂單，而大立光 (3008-TW)、玉晶光(3406-TW) 各供貨 50％的前鏡頭和後鏡頭，組裝訂單則由鴻海 (2317-TW)、和碩(4938-TW) 各拿下 45％、50％，台郡 (6269-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、華通(2313-TW)、欣興(3037-TW) 這些 PCB 廠也有受惠，但正規軍不夠飆，反而更看好其他吃到 SE 商機的泛蘋概股。

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