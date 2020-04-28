盤前財經大事搶先讀2020年04月28日

今日操盤前瞻

日本 3 月失業率

瑞典央行利率決策

法說會：聯發科、義隆、集雅社、世界、中光電、台郡

美商務部擬擴大限制對華出口 涉及飛機、半導體相關零件

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情加劇中美關係惡化，《路透社》引述文件報導，美國商務部週一 (27 日) 提議修改部分對華出口商品規則，要求對飛機零件、半導體相關出口產品施加新限制，甚至要求外國企業向中國出口美製產品時必須獲得美方同意。閱讀全文...

WSJ：蘋果打算將 2020 年旗艦 iPhone 量產時程延後一個月

因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情削弱消費者需求且干擾亞洲供應鏈生產作業，傳出蘋果 (AAPL-US) 打算將 2020 年旗艦 iPhone 的量產時程延後一個月。閱讀全文...

高盛：大宗商品已見拐點 但下個月仍可能再現負油價

高盛 (Goldman Sachs) 分析師在與客戶的電話會議上，解釋上週為何會出現負油價，同時也警告，由於供需問題短時間內無法解決，因此下個月仍然可能見證負油價的發生。閱讀全文...

〈聯電法說〉Q2 營收估季增 毛利率上看 20% 挑戰逾 3 年新高

晶圓代工廠聯電 (2330-TW) 昨 (27) 日召開法說，估本季產能利用率將提升至 94-96%，電腦周邊與終端產品庫存回補支撐，加上 28 奈米貢獻度提升、8 吋產能持續滿載，晶圓出貨量、產品平均單價 (ASP) 估各季增 1-2%，毛利率約 20%，可望挑戰逾 3 年半新高。閱讀全文...

〈景氣燈號〉領先指標跌幅擴大 4 月外貿內需恐續降溫

3 月景氣燈號轉呈景氣轉向的黃藍燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，3 月台灣外貿、內需皆降溫疲弱，預期 4 月景氣仍趨疲弱，觀察領先指標，已是連 6 個月衰退，跌幅擴大至 4.93%，顯示未來景氣動能仍將持續放緩。閱讀全文...