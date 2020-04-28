個股分析／譜瑞-KY受惠iPad、Macbook出貨旺

新冠肺炎正在全球蔓延當中，歐美等國家目前仍與病毒對抗當中，由於各大國家祭出禁足令，消費市場受衝擊，但 PC、伺服器及雲端等市場反倒逆勢成長，原因就在於居家辦公、教學需求增加。目前超微已率先導入高速傳輸規格 PCIe Gen4，且受惠於 EPYC 伺服器需求持續成長，2020 年上半年市占率有機會逐步穩健增加。

由於 PCIe Gen4 訊號傳輸速度速度倍增，使訊號源容易衰減，因此需要 Retimer 晶片用作補償訊號，隨著伺服器、資料中心及雲端市場需求逐步擴大，Retimer 晶片需求量將不容小覷。目前針對 Retimer 晶片進行開發的僅少數幾家，譜瑞 - KY 完成研發並已經送樣，搶攻全球伺服器商機。

譜瑞蟬聯 IC 設計每股獲利王

譜瑞 - KY (4966-TW) 去年受惠高速傳輸需求不斷成長，加上搭配源極驅動 IC 銷售策略奏效，營收與獲利同創歷史新高，營收 118.1 億元，稅後淨利 24.33 億元，每股純益高達 31.54 元，蟬聯 IC 設計每股獲利王。

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