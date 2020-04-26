〈ETF大講堂〉避險意識仍高 推升黃金ETF

在今年，黃金可說是坐穩了避險資產的聲譽。投資者將黃金視為最好的避風港，在股票和其他大宗商品價格下跌的情況下，黃金相關價格持續上漲。迄今為止，全球規模最大的黃金 ETF、規模為 520 億美元的 SPDR 黃金指數基金 (GLD-US) 上漲了 8.2%，與同期 iShares 7 至 10 年期美國公債 ETF(IEF-US) 的 9.9% 回報率相當。

GLD 密切追蹤黃金現貨價格，該價格自 2012 年 3 月以來首次突破每盎司 1700 美元。最近的交易價格為每盎司 1650 美元，高於年初的 1517 美元。

在經濟不確定性很高且金融市場動盪很大的時候，投資者經常傾向買入黃金，在這種情況下，黃金往往會跑贏大盤，就像經濟前景暗淡時美國國債往往上漲一樣。

儘管近期以來，有消息指出疫情有望受到控制，且經濟可能較預期提前開放，股市反彈，但投資者仍未放棄黃金，實際上，投資者仍持續加碼，以對沖任何進一步的經濟意外情況或金融市場崩跌的風險。

自今年年初以來，在美國上市的黃金相關 ETF 已經流入了 77 億美元，其中，GLD 和 iShares 黃金指數基金 (IAU-US) 分別增加了 48 億美元和 18 億美元的流入。

較小型的 SPDR 黃金 MiniShares ETF (GLDM-US)、Aberdeen Standard 實體黃金 ETF (SGOL-US) 和 GraniteShares 黃金信託 ETF (BAR-US) 也湧入資金。它們是市場上最便宜的黃金相關 ETF，費用率在 0.17% 至 0.18% 之間，低於 GLD 的 0.4% 或是 IAU 的 0.25%。

黃金 ETF 湧入資金 (圖片：ETF.com)

對黃金 ETF 的強勁需求也已將此類基金所持有的實物金屬數量推至歷史新高。據彭博社報導，全球黃金支持的交易所交易基金目前持有近 9200 萬金衡盎司的黃金，較 2012 年高峰期持有的黃金多出 1000 萬盎司。

另外，世界黃金協會 (World Gold Council) 也表示，除了美國上市的黃金 ETF 的 77 億美元的流動性之外，流入英國、法國、瑞士、德國、中國、澳洲、愛爾蘭，印度和義大利的黃金 ETF 也有數十億美元流入。