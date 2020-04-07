黃金期、現貨價差飆逾50美元！市場看俏金價後市

週一 (6 日) 黃金期貨價格突破每盎司 1700 美元大關、週二 (7 日) 亞洲盤時段繼續上工，創下 2012 年以來的最高水平，而「紙黃金」的黃金期貨與現貨黃金的價差也正在擴大，顯示市場正在重定價武漢肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的經濟衝擊、以及各國政府更多的潛在刺激計畫。

眾多華爾街大佬已相繼對疫情帶來的經濟衝擊做出示警，如摩根大通 (JP Morgan) 首席執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 即認為，疫情將會導致美國經濟出現嚴重下滑，而在各國央行重返低利率、重啟 QE 的當口，黃金也再次重回市場目光，目前 Comex 黃金期貨與倫敦黃金現貨的價差大幅擴大，重現了上月曾經有過的場景。

藍：Comex 黃金期貨 白：黃金現貨 圖片：Bloomberg

AxiCorp 首席全球市場分析師 Stephen Innes 即說道：「黃金非常搶手。」且 Stephen Innes 表示，黃金上市交易基金的需求一直以來都非常「旺盛」，並且有跡象表明，一些銀行正在回補黃金空單。

週二 (7 日) 亞洲盤黃金期貨一度再飆 2.9% 至每盎司 1742.60 美元，續創 2012 年 11 月以來的最高水平，期現貨價差更超過了 50 美元，先前這一價差曾一度突破 60 美元。

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