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黃金期、現貨價差飆逾50美元！市場看俏金價後市

黃金期、現貨價差飆逾50美元！市場看俏金價後市 (圖片：AFP)
黃金期、現貨價差飆逾50美元！市場看俏金價後市 (圖片：AFP)

週一 (6 日) 黃金期貨價格突破每盎司 1700 美元大關、週二 (7 日) 亞洲盤時段繼續上工，創下 2012 年以來的最高水平，而「紙黃金」的黃金期貨與現貨黃金的價差也正在擴大，顯示市場正在重定價武漢肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的經濟衝擊、以及各國政府更多的潛在刺激計畫。

眾多華爾街大佬已相繼對疫情帶來的經濟衝擊做出示警，如摩根大通 (JP Morgan) 首席執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 即認為，疫情將會導致美國經濟出現嚴重下滑，而在各國央行重返低利率、重啟 QE 的當口，黃金也再次重回市場目光，目前 Comex 黃金期貨與倫敦黃金現貨的價差大幅擴大，重現了上月曾經有過的場景。

藍：Comex 黃金期貨　白：黃金現貨　圖片：Bloomberg
藍：Comex 黃金期貨　白：黃金現貨　圖片：Bloomberg

AxiCorp  首席全球市場分析師 Stephen Innes 即說道：「黃金非常搶手。」且 Stephen Innes 表示，黃金上市交易基金的需求一直以來都非常「旺盛」，並且有跡象表明，一些銀行正在回補黃金空單。

週二 (7 日) 亞洲盤黃金期貨一度再飆 2.9% 至每盎司 1742.60 美元，續創 2012 年 11 月以來的最高水平，期現貨價差更超過了 50 美元，先前這一價差曾一度突破 60 美元

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