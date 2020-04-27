油價閃崩、數據不佳 避險資產上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 歐美疫情持續緩和，美國再通過 4,840 億美元紓困法案，其中包括對中小企業貸款注資，但治療藥物試驗結果消極，加上面臨美國第一季不佳的財報季結果與經濟數據，美國股市震盪下跌 1.32％；

2. 歐洲央行追上美國步伐，決議接受非投資等級債券作為抵押品，歐元區四月 Markit 製造業與服務業指數紛紛從前值 44.5、26.4 下滑至 33.6、11.7，歐股下跌 2.74%。

新興市場

1. 中國財政部再提前下達 1 兆人民幣專項債額度，同時下調超儲利率、貸款市場報價利率（LPR），並將放寬中小銀行壞帳準備金要求，但定向中期貸款利便操作續作金額不如預期，加上各項經濟數據不佳，中國股市下跌 1.96%；

2. 在巴西因打貪腐而聲望甚高的司法部長因不滿總統干預聯邦警察體制而辭職，引起股市動盪下跌，拖累拉丁美洲股市下跌 8.85%。

債券市場

1. 儘管美國財政支出不斷擴大，但在油價崩跌、北韓領導人健康狀況不明可能為周邊地區帶來風險的情形之下，避險情緒支撐美國公債上漲 0.22％；

2. 阿根廷主權債券再度面臨違約風險，拖累新興市場主權債券下跌 1.71%，同時，墨西哥央行下降關鍵利率 50 個基點。

原物料、匯率

1. 低利率、大規模刺激法案以及高度不確定性下，金價上漲 1.74%；

2. 受到儲存量吃緊、五月期貨到期、全球需求不佳因素影響，西德州原油期貨價格跌入負值，油價下跌 12.21%。

資料來源: Bloomberg，2020/04/27（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/04/24）

資料來源: Bloomberg，2020/04/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/04/24）

三大市場關鍵事件及分析

1. 儲存設施快滿 + 逼近結算日，油價閃崩

全球海上、美國陸地上原油儲存設施都逼近滿載，加上 5 月西德州原油期貨結算，投資人無力負擔實物交割的成本，5 月西德州原油期貨價格最低來到每桶 - 38.52 美元。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/04/23。

2. 歐洲央行對高收益債開綠燈

歐洲央行表示將接受部分符合資格的高收益債券為抵押品，有利歐元高收益債券表現，但從利率差距來看，美高收更有吸引力。

3. 美股收復 50% 失土，長線好買點

雖然市場消息仍然錯綜複雜，許多人也尚未恢復投資信心，但自二戰以來，如果美股收復一半失土後，未來投資報酬率以及上漲機率都大大提升。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1945 – 2020 年，指數採標普 500 指數。美股近一年最大跌幅超過 30%，而在反彈原先跌幅 50% 後，開始計算半年、一年、三年之報酬表現。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/04/23。

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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