盤前財經大事搶先讀2020年04月24日

今日操盤前瞻

日本 3 月 CPI

美國 4 月密大消費信心指數

法說會：永光、瑞儀

棄英特爾？傳蘋果 Mac 明年將改用自家晶片

《彭博》引述消息人士稱，蘋果 (AAPL-US) 正在開發自家三款 Mac 處理器，基於下一代 iPhone 採用的 A14 處理器，計畫明年開始販售搭載自家晶片的 Mac，並由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工生產。閱讀全文...

油價回升為曇花一現？華爾街警告：負油價可能重演

針對近兩日油價自跌勢回升，分析師認為這並不能稱作反彈，僅是市場正在喘息，並警告油價可能再度轉為負值。閱讀全文...

元大 S&P 原油正 2 傳擬調整契約解套 金管會要求元大投信說分明

國際油價震盪，日前甚至出現負油價，也讓元大 S&P 原油正 2ETF 淨值逼近於 0，且仍有下市風險，市場盛傳元大投信擬透過降槓桿等調整契約解套，對此，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，針對外界傳聞已洽元大投信了解，倘若元大真要以此方法，就須調整契約，並對外公告該檔基金的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理等四大措施。閱讀全文...

〈精測法說〉Q2 營運可望優 Q1 下半年保守看

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 昨 (23) 日舉辦法說會，總經理黃水可指出，目前訂單與年初預估相差不大，但因疫情影響，第 1 季部分營收將遞延至第 2 季，下半年展望則保守看待，法人估，精測第 2 季營收可望優上季，季增約 1 至 2 成。閱讀全文...

〈房產〉3 月房貸利率首度跌破 1.6% 大關 續寫歷史新低

台灣央行昨 (23) 日公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款為 536.86 億元，較 2 月增加 73.36 億元，創今年以來高點，不過，房貸利率續較上月下滑 0.018 個百分點至 1.593%，首度跌破 1.6% 大關，再度寫下歷史新低紀錄。閱讀全文...



