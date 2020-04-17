〈中經院經濟預測〉模擬疫情發展四大情境 最差狀況GDP將見-2.55%史上最慘

中華經濟研究院今 (17) 日大砍台灣今年經濟成長率 (GDP) 至 1.03%，僅勉強驚險「保 1」，是目前國內智庫的最低預測值，由於新冠肺炎疫情仍在全球延燒中，後續發展未知，中經院也提四大模擬情境和結果，最好狀況是消費回溫以及政府擴大支出帶動 GDP 上修至 1.87%，而最糟狀況是若年底前全球疫情未能獲得有效控制，恐怕台灣全年 GDP 將見到 - 2.55% 的史上最慘紀錄。

中經院指出，模擬情境一是，假設第 2 季至第 4 季政府擴張支出合計 900 億元 (政府消費及政府投資每季各增加 200 億元、100 億元)，則今年台灣 GDP 將由 1.03% 增至 1.54%，實質 GDP 規模增加 987.2 億元，而失業率由 3.85% 略降至 3.8%。

模擬情境二，是在情境一的前提下，再加上因疫情情勢好轉超乎預期，帶動第四季民間消費、民間投資增長 (民間消費較基準情境增加 400 億元，民間投資增加 100 億元)，則全年 GDP 將由 1.03% 增至 1.81%，實質 GDP 規模增加 1507.4 億元。

模擬情境三是假設第 2 季至第 4 季政府擴張支出 (政府消費及政府投資每季各增加 500 億元、150 億元，合計 1950 億元)，則全年 GDP 將由 1.03% 預測上修至 1.87%，成長率增加 0.84 個百分點，而失業率由 3.85% 略降至 3.77%。

模擬情境四則是最差的狀況，也就是假設全球肺炎疫情發展嚴峻，至年底都未能獲得有效控制，則台灣 GDP 恐將從目前的預測值 1.03% 驟降至 - 2.55%，而失業率由 3.85% 增至 4.23%。

中經院表示，針對肺炎疫情以及相關篩檢、治療和疫苗研發等，目前確切發展和相關時程仍未可知，不過，據 Focus Economics 因應疫情的每周專家調查結果顯示，認為全球經濟將成 U 型復甦者約有 61%、27% 認為可呈現 V 型反轉，而有 50% 認為疫情將延續 2 季，延續 3 季者降至 21%，顯示對於疫情發展呈現審慎樂觀。