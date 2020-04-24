個股比ETF更值得入手！ Cramer：這幾支美股可買

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 週四 (23 日) 表示，投資人不應在動盪的市場環境中買入指數型基金 ETF，而應該選擇個股，更點評幾檔值得入手的股票。

「不要再圍繞著指數型基金打轉。」Cramer 說道。

指數型基金投資是一種被動的投資策略，更是一種低成本的金融工具，可讓市場參與者接觸各種公司，不過 Cramer 警告，投資指數型基金會讓投資人同時持有表現良好的股票，以及表現不佳的股票。

「現在想投資，最好選擇那些在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下依然是贏家的股票，當市場受到打擊時，可以考慮買入擁有大量資金的大型企業。」

他建議投資人挑選資金雄厚、規模龐大的公司，以度過疫情危機。

Cramer 認為在經濟不景氣期間，這類資產負債表穩健的公司最值得投資，因為他們有辦法度過疫情導致的危機。

Cramer 認為，這類股票包括 IBM 和聯合太平洋鐵路 (Union Pacific)。

另一類股票，是在這波疫情下受惠的公司，這些公司不僅能維持業務，還能從中獲利，並且有幫助減緩疫情的功勞。

Cramer 強調，這些公司完全就是為這波疫情而生的，他們能在新一波宅經濟中蓬勃發展。

零售：亞馬遜、沃爾瑪、好市多和目標百貨 (Target)

民生用品：護理用品製造商 Kimberly-Clark 和日用品生產商寳鹼

乾糧：食品製造商荷美爾、JM 斯馬克、通用磨坊、億滋國際和 McCormick

通訊軟體：Zoom 視訊軟體，雲端通訊 RingCentral、ZScaler、Okta、網安公司 Crowdstrike

居家娛樂：披薩外送 Domino 和 Netflix

Cramer 也說明不買指數型基金的原因，主因是一些股票在這波疫情下受創慘重，急需資金紓困，或瀕臨破產風險，這類股票多是銀行、能源、航空、旅遊和零售業。

Cramer 指出，這類股票反映出經濟真正陷入疲軟，而過去這五週流失的 2200 萬工作崗位多分布在這些領域，因此買入指數型基金比投資個股風險高得多。