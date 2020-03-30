史上最低青安房貸  專家：為房市打底  加速復甦力道

因應國際降息趨勢，台灣央行、公股行庫同步宣布降息，讓青安房貸利率 4 月起也比照降息 2 碼，9 月底前利率最低 0.94%，來到史上最低。4 月起到 9 月底止，房貸餘額 1000 萬以內，利率可調降 2 碼。專家分析，利率來到新低，等同於為房市打下穩固支撐，只要疫情獲得穩定控制後，房地產將快速復甦。

以五大銀行 2020 年 1 月份新增房貸平均利率僅 1.617% 來說，若足額降 2 碼後，房貸利率將低到逼近只剩 1% 多，政府優惠房貸的青年安心成家專案，今年 9 月前利率更將低到只剩 0.94%，民眾購屋借貸成本將史上新低，對於減輕短期房貸戶的負擔將有不小幫助。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，武漢肺炎（COVlD-19）疫情對全球經濟影響巨大，日前央行除採取降息 1 碼因應外，政府端更要求銀行要讓貸款戶有感減壓，公股行庫房貸戶將利息享受半年，利率減少 00.5% 的好處。

而對於目前超低利率的狀況，對房市影響如何? 陳傑鳴指出，根據過去歷史經驗，只要利息低，財務槓桿高的房地產不僅下跌不易，上漲可能性還不小。面對這波肺炎疫情，目前世界貨幣政策大致與 2008 年金融海嘯後雷同，除藉著降息、加強挹注市場流動性、加強換匯機制外，美國、歐元區甚至已加碼宣布將無限量 QE(量化寬鬆)，加上目前幾乎逼近 0 的利率水準，估計將有助於將資金逼入市場投資，未來將有助於提振經濟復甦力道與撐住房市，估計只要疫情影響時間有限，民眾對房市仍無須過度悲觀。