〈房產〉台北市以外購屋貸款少800萬元 壽險業攻房貸1.32%搶市

根據聯徵中心最新統計資料顯示，全台南北因為房屋資產價值不同，購屋人的貸款金額差異甚大，台北市去年第季平均購屋貸款約 1526 萬元，新北市也超過 900 萬元，不過大台北以外的都會區，平均貸款金額多落在 600-720 萬元之間，平均利率在 1.72-1.73% 之間，隨著央行降息，房價利率水準更形走低，目前已有壽險公司推出 1.32% 起跳的新房貸搶市。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣央行降息一碼，未來房貸利率可望進入 1.3-1.5% 的低利時代，雖然這樣降息幅度不會刺激市場產生新購屋需求，但對於相對平價區域或首購型的產品，卻是相當受惠。

舉例來看，以購屋總價 950 萬元房且貸款 700 萬元，房貸利率 1.4% 計算，一年房貸利息約 9.8 萬元，以 2% 的租金投報計算，若是租屋每月的租金可能接近 1.5 萬元，年租金約 19 萬元，每年付的租金不僅超過房貸利息還可以多還 9 萬元的本金，尤其是在平價區與首購型產品降息過後，租屋的成本明顯比房貸利息成本還高。

根據聯徵中心資料顯示，台北市因為房價資產價格最高，購屋人平均購買總價 2329 萬元的房屋，貸款約 1526.6 萬元，人數最多的新北市則是平均購買 1294.5 萬元的房屋，貸款金額約 913.8 萬元，六都僅有台北市的貸款金額超過 1000 萬元，大台北以外的區域，台中市平均貸款 719.4 萬元，其餘包括桃園市、台南市與高雄市貸款金額都不到 650 萬元，相對每月的房貸還款金額較少。

就台灣市場房貸利率走勢來看，這波降息過後，已經有壽險公司針對都會區的優質客戶，推出新房貸 1.32% 起跳，預料陸續將有其他銀行與壽險機構也將公布新的房貸方案，對於買比租划算的區域與產品，民眾可能會再思考是否由租轉買。