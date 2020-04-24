中科就業人口倍增 科技新貴買房最愛「這兩區」

中部科學園區向來是台中經濟發展的動力引擎，近年持續擴廠增產，加上大批台商回流，中科就業人口與 10 年前相比已翻倍成長，繼而帶動園區周邊房市需求，鄰近中科的西屯、大雅生活機能齊備，長期吸引大批中科人購屋置產，預期未來將吸引更多跨區購屋客。



根據中科管理局網站公布資料，民國 109 年 3 月份中科園區從業人員合計為 51491 人，與 5 年前同期相比，人數增長 60%；與 10 年前同期相比更是成長 120%，大量就業人口移入，成為區域房市熱賣的關鍵因素。



台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，憑藉著中部科學園區持續蓬勃，以及進行中的台中國際機場門戶計畫，讓大雅區房市在市郊地區表現一枝獨秀，成就不少大雅推案王，如深耕大雅房市多年的久樘開發，設計規劃已成為市場新標竿，以及藍鵲、馨雅、晟溢等建商在大雅也是接連推案，足見市場需求度相當高。

「坤悅雅樂」產品設計為 24~40 坪的 2 至 3 房產品，2 房總價 700 萬元起、3 房總價 1200 萬元起，進場不到 2 個月已銷售近 6 成。另外，今年第二季，久樘開發也將推出大雅新案，針對年輕白領族打造 2-3 房。

除預售大樓外，透天別墅也是主力之一；「馨雅馨傳圓滿 No.18」推出建坪 47~62 坪，每戶總價 1728 萬元起。別墅新案「藍鵲嘉德堡」總價約 1700~2300 萬元。