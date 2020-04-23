〈財報〉SK海力士財報亮眼 伺服器記憶體成長抵銷手機衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 影響使居家工作推升雲端伺服器需求，韓國記憶體大廠 SK 海力士週四 (23 日) 公布 Q1 財報顯示，短期伺服器記憶體需求成長，正抵銷了手機記憶體率退，財報表現是超乎市場預期，但 SK 海力士也警告，若疫情持續延長，那麼恐擾亂生產活動與增加需求波動。

財報發布後，截至週四 (23 日) 上午 11 時許，SK 海力士股價暫報下跌 1.43% 至每股 82700 韓元。

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第一季財報關鍵數據：

營收報 7.19 兆韓元，年增 6.3%，優於市場預期的 6.9 兆韓元。

營業利益報 8003 億韓元，年減 41.1%，優於市場預期的 4870.8 億韓元。

淨利報 6481.5 億韓元，年減 41%，優於市場預期的 2654 億韓元。

記憶體報價部分，根據研究機構 DRAMeXchange 的數據，3 月份應用於電腦記憶體 DDR 8Gb DRAM 的現貨價格平均為 2.94 美元，較上月增長 2.08%；而應用於記憶卡的 128Gb NAND 快取記憶體的價格也上漲了 2.63% 至 4.68%。

過去三個月中，上場逐步去庫存下，DRAM 價格也有所上漲；然而，SK 海力士表示，新冠肺炎對消費性產品如手機等影響明顯，進而壓迫手機伺服器銷量；不過，由於全球實行居家辦公的措施，推升記憶體伺服器的短期成長。

此外，SK 海力士表示，由於韓元近期走跌，目前已跌自 2009 年 3 月中旬以來的最低水平，也為 SK 海力士等韓國出口商帶來了順風，間接提高了出口競爭力。

公司展望與分析師預期:

展望未來，SK 海力士提到，短期而言，疫情期間若持續拉長恐擾亂生產活動與增加需求波動；然而，中長期而言樂觀看好非接觸式技術的發展，有望為伺服器市場帶來成長。

三星證券 (Samsung Securities) 分析師預期 SK 海力士第二季獲利有望再成長，但由於經濟不確定因素，故無法保證下半年會較上半年更好。