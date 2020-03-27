資料中心需求夯 外資全面調升記憶體族群評等

美系外資出具最新報告，全面調升記憶體族群評等，由「劣於大盤」或「中立」，同步調升至「買進」，其中包括 DRAM 廠南亞科 (2408-TW)、記憶體封測廠力成 (6239-TW)、記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) ，預期肺炎疫情對歐美市場記憶體的影響，將在 4 月中下旬趨緩，並看好合約均價穩定走揚，記憶體族群第 2 季起，獲利能力將持續改善，第 4 季營運可望淡季不淡。

外資指出，資料中心、智慧型手機應用，分別占整體記憶體需求的 30-40%，在近來資料中心需求強勁下，可望抵銷手機需求疲弱帶來的影響；且由於產品均價穩定走揚，可望帶動記憶體族群第 2 季、甚至下半年，獲利表現持續改善。

外資表示，新冠肺炎疫情確實是影響市場需求波動的關鍵因素，但預期疫情對歐美市場記憶體需求的影響，將在 4 月中下旬趨緩。

外資認為，第 2 季合約價普遍處微幅下滑 (行動型記憶體) 或溫和上漲 (伺服器 DRAM、企業用 SSD)，合約均價季增 3%，優於原先預期的 1%，而第 3 季在手機需求旺季結束後，均價可能回落，但跌幅估僅 1-3%。

外資並看好，第 4 季雖逢消費性電子產品備貨淡季，但擁 5G 手機等新產品驅動，加上肺炎疫情帶動的資料中心、電子商務需求擴增，且市場庫存已歷經 2 至 3 季的調整，將去化至正常水位，受惠上述因素驅動，第 4 季記憶體族群營運可望淡季不淡。