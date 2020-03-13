全球陷系統性風險將衝擊記憶體業 下半年Flash價恐轉跌

研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 表示，雖然中國疫情看似趨緩，但中東、歐洲與美國疫情急速擴散，世界衛生組織 (WHO) 已正式宣佈新冠肺炎成為全球大流行傳染病，將使全球經濟陷入系統性風險，記憶體市場恐將提前反轉，進入不景氣週期，下半年 NAND Flash 價格甚至可能由漲轉跌。

從需求來看，肺炎大流行將嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道；終端產品出貨則將持續下滑，勢必衝擊記憶體需求同步下修。

TrendForce 指出，第 1 季與第 2 季 DRAM、NAND Flash 均價仍維持上漲，主要是因年初客戶端庫存水位偏低，雖在價格走勢持續上揚下，採購備貨意願強烈，但真正的挑戰將從第 3 季開始，隨著需求萎縮，導致庫存去化不易，將大幅削弱客戶端採購力道，價格漲幅恐受限，NAND Flash 甚至可能轉跌。

TrendForce 認為，疫情蔓延使全球經濟降溫，對消費性電子產品的衝擊包括個人所得可分配支出都轉為保守，另外產業供應鏈物流與人事成本增加，產業可能面臨洗牌。

目前影響 DRAM 與 NAND Flash 的三大終端產品為筆記型電腦、伺服器及智慧型手機，其中，智慧型手機將面臨大幅下修壓力。雖然農曆過年過後，出現較明顯的通路銷售回溫，但動能可能無法延續，智慧型手機生產量仍持續下修。

伺服器方面，受惠遠距辦公與教學需求帶動增溫，且雲端建置動能尚未熄火，整體未受衝擊；但企業方面因應疫情，多轉趨保守，各廠都將收斂資本支出，未來企業級伺服器需求可能轉趨疲弱。

整體而言，TrendForce 指出，今年記憶體市場供給增加有限，DRAM 年增 13%、NAND Flash 則是 32%，加上客戶庫存水位大多處於低檔，因此 TrendForce 原先預估，價格漲勢可延續至年底，但隨著需求出現結構性改變，從第 2 季末開始，採購端拉高庫存力道將萎縮，進而影響下半年價格走勢。

在 DRAM 領域，由於原本供需差距就大，就算需求面臨下修，供需仍有缺口，最悲觀預估是下半年漲幅收斂，但不至於由漲轉跌。反觀 NAND Flash，供需缺口並不顯著，且已觀察到第 2 季客戶需求轉弱情況，若需求持續下修，下半年價格可能快速反轉。