現金充裕仍發債 Netflix趁低利率集資10億美元

Netflix(NFLX-US) 手頭現金充裕，仍打算把握市場利率低迷再度發債，目標集資 10 億美元。

這家串流影音巨人週三 (22 日) 表示將發行以美元和歐元計價、總額 10 億美元的債券，將投入收購內容、創作原創影音以及其他公司用途。

消息人士透露，Netflix 以美元計價的五年期公司債票面利率約 3.75%，和最低等級投資級公司債相去不遠。以歐元計價債券的票面利率將在週四揭曉，據傳也接近 3.5%。

Netflix 週二剛公布第 1 季財報，在居家防疫追劇熱潮下，訂閱數暴增 1577 萬，為史上最亮麗增幅，現金流量更為六年來首度轉正，手頭資金充裕，截至 3 月底坐擁 52 億美元現金。

Netflix 往年多在 4 月發布第 1 季財報後發債，但隨著營運和獲利愈來愈穩定，發債需求逐漸下滑。分析師說，雖然財報顯示 Netflix 財報沒有必要籌措更多資金，但仍可能趁著借貸成本低廉增強流動性。

信評機構穆迪 (Moody’s) 目前對 Netfxli 信評為 Ba3，標普全球 (S&P Global Ratings) 為 BB-，都屬於垃圾級債券。

Netflix 股價週三因預告訂閱數將在疫情過後消退，收盤下挫 2.86% 至 421.42 美元，不過今年來仍累計大漲 30.24%。

Netflix 股價今年來走勢圖。(來源: investing.com)

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