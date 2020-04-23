最新研調：平價 iPhone 11 熱賣 成蘋果最受歡迎手機

市場調查機構 CIRP 週三 (22 日) 釋出的最新報告顯示，iPhone 11 在 2020 年第一季銷量領先，佔整體 iPhone 銷售量逾三成，成為美國最受歡迎的蘋果智慧型手機，而且有越來越多果迷手機一用就用超過 3 年。

市場調查機構 CIRP 最新研調顯示，在 2020 年第一季，蘋果 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 型號占美國 iPhone 總銷量的 66%，其中 iPhone11 熱賣，佔總銷量 37%，似乎是 iPhone11 熱銷的關鍵！

蘋果 2019 年與 2020 年第一季 iPhone 機型銷售份額。(圖片：CIRP)

CIRP 合夥人兼聯合創始人 Josh Lowitz 表示：「iPhone 11 是該產品系列中的主導機型。毫無疑問，取代了去年的 iPhone XR 成為最受歡迎的手機。與上一年 (2019 年) 類似的頂級 iPhone XS 和 XS Max 相比，更昂貴的 iPhone 11 Pro 和 11 Pro Max 共同提高了銷售額。」

然而，蘋果 (AAPL-US) 相對較舊款平價的 iPhone 8 和 8 Plus 的銷量僅佔 13%。隨著新款 iPhone SE 上市，蘋果官網在全球各地下架 iPhone 8 系列，CIRP 預料，這將改變蘋果機型的銷售排行榜，並在下季進一步強調新發布的機型。

越來越多果迷手機一用就用超過 3 年

Mike Levin 表示，iPhone 用戶換手機的時間拉長。今年首季有 28% 的購買者將舊手機保留 3 年以上，但 4 年前這個比例僅佔 12%。

Mike Levin 說：「對蘋果來說，好消息是，越來越多消費者購買最新、更貴的手機，但他們也保留手機的時間更長，遠超過數年前 2 年一次的換機期，這可以延緩升級週期，同時減少智慧型手機飽和市場中的設備需求。」