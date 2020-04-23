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最新研調：平價 iPhone 11 熱賣 成蘋果最受歡迎手機

最新研調：平價 iPhone 11 熱賣 成蘋果最受歡迎手機 (圖片：AFP)
最新研調：平價 iPhone 11 熱賣 成蘋果最受歡迎手機 (圖片：AFP)

市場調查機構 CIRP 週三 (22 日) 釋出的最新報告顯示，iPhone 11 在 2020 年第一季銷量領先，佔整體 iPhone 銷售量逾三成，成為美國最受歡迎的蘋果智慧型手機，而且有越來越多果迷手機一用就用超過 3 年。

市場調查機構 CIRP 最新研調顯示，在 2020 年第一季，蘋果 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 型號占美國 iPhone 總銷量的 66%，其中 iPhone11 熱賣，佔總銷量 37%，似乎是 iPhone11 熱銷的關鍵！

蘋果 2019 年與 2020 年第一季 iPhone 機型銷售份額。(圖片：CIRP)
蘋果 2019 年與 2020 年第一季 iPhone 機型銷售份額。(圖片：CIRP)

CIRP 合夥人兼聯合創始人 Josh Lowitz 表示：「iPhone 11 是該產品系列中的主導機型。毫無疑問，取代了去年的 iPhone XR 成為最受歡迎的手機。與上一年 (2019 年) 類似的頂級 iPhone XS 和 XS Max 相比，更昂貴的 iPhone 11 Pro 和 11 Pro Max 共同提高了銷售額。」

然而，蘋果 (AAPL-US) 相對較舊款平價的 iPhone 8 和 8 Plus 的銷量僅佔 13%。隨著新款 iPhone SE 上市，蘋果官網在全球各地下架 iPhone 8 系列，CIRP 預料，這將改變蘋果機型的銷售排行榜，並在下季進一步強調新發布的機型。

越來越多果迷手機一用就用超過 3 年

Mike Levin 表示，iPhone 用戶換手機的時間拉長。今年首季有 28% 的購買者將舊手機保留 3 年以上，但 4 年前這個比例僅佔 12%。

Mike Levin 說：「對蘋果來說，好消息是，越來越多消費者購買最新、更貴的手機，但他們也保留手機的時間更長，遠超過數年前 2 年一次的換機期，這可以延緩升級週期，同時減少智慧型手機飽和市場中的設備需求。」

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