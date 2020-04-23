為因應疫情衝擊 梅西百貨擬新增50億美元貸款

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致零售產業受到重創，根據消息人士指出，梅西百貨 (M-US) 計劃新增 50 億美元的貸款，以避免公司陷入破產的危機。

據消息指出，梅西所計劃新增的 50 億美元貸款中，將有 30 億美元使用存貨擔保，而剩餘 20 億美元則採用不動產抵押。

梅西百貨發言人表示，肺炎疫情對於梅西的業務造成重創，雖然線上購物平台仍正常營運，但仍舊無法彌補實體店面的銷售下滑。

為了對抗疫情的衝擊，並增加財務上的彈性，梅西百貨已採取各項因應措施，包括暫停股利發放、延後資本支出、動用貸款額度、降低管理階層人員的薪資、以及要求大部份的員工放無薪價。

在疫情爆發之前，由於消費者購物習慣的改變，導致梅西百貨需透過削減成本，以維持獲利能力，該公司於日前宣佈，計劃在未來三年之內，關閉全美 4 分之 1 的店面。

受到封鎖措施的影響，梅西百貨的實體店面已於 3 月 18 日關閉，但就算在封鎖解除、且店面恢復正常營業之後，攀升的失業率將導致民眾的消費力道大幅縮減。

除了梅西百貨之外，美國其他的零售業者亦面臨前所未有的挑戰，高檔連鎖百貨公司 Nordstrom 於上週宣佈，已新增 6 億美元的擔保貸款，並且動用了 8 億美元的循環信用貸款額度。J.C. Penney(JCP-US) 及奢侈品百貨公司尼曼馬庫斯 ( Neiman Marcus) 亦表示，將無力償還借款的利息費用。

根據知情人士透露，尼曼馬庫斯最快將可能於本週申請破產保護，並成為美國第一家因肺炎疫情而倒閉的大型百貨公司。

自今年以來，梅西百貨股價已下跌了將近 70%。於週四 (23 日) 台北時間凌晨 0 時許，梅西百貨股價下跌 7.65%，報每股 4.83 美元。