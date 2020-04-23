〈財報〉賽靈思Q4業績穩健 然Q1財測遜於預期 盤後股價大跌5%

賽靈思 (XLNX-US) 週三 (22 日) 於美股盤後公布 2020 會計年度 Q4 財報，營收與獲利均超乎市場預期，顯示美國對賽靈思最大客戶華為下達的禁令，以及因疫情中斷而放緩的 5G 需求，並未對賽靈思造成太大影響；然而塞靈思 2021 年 Q1 財測營收遜於市場預期，拖累盤後累股價大跌 5%。

賽靈思 (XLNX-US) 週三上漲 4.96%，以每股 90.60 美元作收，而在盤後公布財報後，因 Q1 財測不如預期，盤後股價大跌 5.29%，至每股 85.81 美元。

賽靈思股價 (圖：Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 7.56 億美元，較前季增長 5%，較去年同期下滑 9%

營業利益報 1.78 億美元

淨利報 1.62 億美元，年減 34%

稀釋後 EPS 報 0.65 美元，年減 32%

基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 7.56 億美元，較前季增長 5%，年減 9%，優於 FactSet 預期的 7.509 億美元

營業利益報 2.18 億美元

淨利報 1.93 億美元

稀釋後 EPS 報 0.78 美元，年減 17%，優於 FactSet 預期的 0.65 美元

股利發放為每股 0.38 美元，年增 2.7%

賽靈思財報 (圖片: alphastreet)

Q4 區域別淨收入占比：

北美區淨營收占總淨營收比重為 37%，淨營收年增 27%

亞太地區淨營收占總淨營收比重為 37%，淨營收年減 28%

歐洲區淨營收占總淨營收比重為 18%，淨營收年減 11%

日本淨營收占總淨營收比重為 8%，淨營收年減 4%

淨營收按終端產品別占比：

航空與國防、工業、測試、測量和仿真 (A&D, Industrial and TME) 淨營收占總淨營收比重為 50%，淨營收年增 15%

車用、廣播與消費性相關產品淨營收占總淨營收比重為 16%，淨營收年增 2%

通訊相關產品淨營收占總淨營收比重為 24%，淨營收年減 46%

資料中心產品淨營收占總淨營收比重為 10%，淨營收年增 77%

2020 全年財報數據

全年營收報 31.6 億美元，年增 3%

全年淨利為 8.53 億美元

稀釋後 EPS 為每股 3.35 美元

公司聲明與展望：

賽靈思執行長 Victor Peng 在財報聲明中表示，2020 會計年度對於賽靈思而言，具有獨特挑戰性，特別是這一年來，公司面臨美國與華為之間的貿易相關限制，以及第四季來自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊。

「但我們仍能實現創紀錄的一年，2020 年度營收達到 31.6 億美元，年增 3%。本季度歸功於我們業務的實力與多樣性，營收和獲利都實現強勁季度增長。」

執行長表示，鑑於 COVID-19 的影響，全球商業環境仍然存在高度不確定性，為可見度的短期內帶來嚴峻挑戰，因此賽靈思決定僅提供季度財測展望，並將密切關注業務發展狀況。

2021 Q1 財測與展望：