〈美股盤後〉油價反彈！更多刺激方案出台 德儀領費半猛漲近6%

週三 (22 日) 揮別昨日低迷，華爾街預期美國會將有更多的刺激方案出台，加上油市買氣回溫，能源股反彈，德儀財報優於預期，晶片股全數強彈，費半指數猛漲近 6%，道瓊收紅近 500 點。

美國參議院週二通過 4840 億美元救助法案，目前已送交眾議院表決，預期眾院最快週四批准，與此同時，美國總統川普透露，美政府下步將討論基礎建設等多項刺激法案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 260 萬例，死亡人數亦突破 18 萬例，美國成為世界最大震央國，迄今累計確診數超過 83 萬。

世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞表示，新冠病毒極其危險且將長期存在，抗疫還有很長的一段路要走。聯合國世界糧食計劃署 (WFP) 表示，新冠疫情將帶來聖經等級的大饑荒。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 456.94 點，或 1.99%，收 23,475.82 點。

標普 500 指數上漲 62.75 點，或 2.29%，收 2,799.31 點。

那斯達克指數上漲 232.15 點，或 2.81%，收 8,495.38 點。

費城半導體指數上漲 93.43 點，或 5.88%，收 1,682.12 點。

標普 11 大板塊撥雲見日。資訊科技 (+3.87%) 領漲、其次為能源 (+3.58%) 和公用事業 (+2.95%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲聲響起。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.52%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.88%；臉書 (FB-US) 上漲 6.72%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.40%。

道瓊 30 檔成分股以科技股、能源股表現強勁。

英特爾 (INTC-US) 上漲 6.64%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.43%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.98%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.86%；波音 (BA-US) 下跌 1.00%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.33%；高盛 (GS-US) 上漲 1.25%。

德儀最新財報揭露新冠疫情下，個人電腦和伺服器晶片銷售強勁，激勵費半成分股集體揚升。

德儀 (TXN-US) 上漲 4.81%；AMD (AMD-US) 上漲 5.67%；美光 (MU-US) 上漲 6.04%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 6.17%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.95%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 7.82%；安森美 (ON-US) 上漲 9.98%。

台股 ADR 同步上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.67%。

焦點個股與財報消息

Netflix (NFLX-US) 週二盤後公布 2020 財年第一季財報，新增訂戶量大幅增加且遠優預期，但該公司預測封鎖令解除後，下半年財測將表現疲軟，其股價週三下跌 2.86% 至每股 421.42 美元。

AT&T (T-US) 於週三盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於疫情導致該公司的廣告收入及無線設備銷售雙雙下滑，AT&T 於 Q1 營收僅達 428 億美元，促使其股價收跌 1.34%。

達美航空 (DAL-US) 盤前公布最新財報，由於新冠疫情重創航空產業，達美於 Q1 的稅前淨損達到 6.07 億美元，拖累其週三股價勘盤一路下挫，收跌 2.52% 至每股 22.47 美元。

美國食品藥物管理局 FDA 批准美國生物技術公司 Immunomedics (IMMU-US) 治療三陰性乳腺癌患者 (TNBC) 的 Trodelvy 療法，Immunomedics 週三收漲 1.15%。

經濟數據

美國 2 月 FHFA 房價指數年增率報 5.7%，前值 5.2%

美國 2 月 FHFA 房價指數月增率報 0.7%，預估 0.3%，前值 0.3%

美國 FHFA 房價指數月增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「川普仍持續積極嘗試拉升油價，但原油將因需求隱憂而持續承壓。川普稱不管國會批准與否都要裝滿戰備儲油、為美國油氣公司提供金援、威脅要擊沉伊朗軍艦等等，(料) 都無法阻擋油價下跌。」

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 寫道：「短期走勢仍是石油主導… 過去 48 小時油價走勢不但表明我們回到了經濟和需求面，而且顯示出風險向其他市場擴散和蔓延的跡象。」

EventShares ETF 首席投資長 Ben Philips 警告：「中小型股仍未看到回升，這告訴我經濟仍有問題。」

Harvest Volatility 交易部主管 Mike Zigmont 表示，至於何時冠狀病毒病例會急劇下降，何時我們會有信心恢復正常經濟，目前還沒有定案，樂觀的解答可以考慮 5 月中旬，悲觀的話則可以考慮 10 月，這有很大的不同。