〈ETF大講堂〉後疫情時代：航空股ETF準備起飛？

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球範圍內持續蔓延，各國為遏止疫情傳播實施的旅行限制，使得航空業備受衝擊，包含美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、達美航空 (DAL-US) 等航空公司都宣布大幅削減航班班次，例如，美國航空將從紐約市出發的每日航班減少了高達 95%。

不令人意外，唯一追蹤航空業的 ETF，U.S 全球噴射機 ETF (JETS-US) 暴跌，在過去的一個月中，JETS 下跌了約 47%。年初至今，該基金已暴跌了驚人的 61%。

JETS 過去的一個月中下跌了約 47%(圖片：ETF.com)

儘管如此，自 3 月 1 日以來，投資者已向 JETS 投入 3.42 億美元資金，遠遠超過該檔 ETF 過去一年的歷史水平。交易量也有所增加，目前的每日平均交易量比 3 月 1 日之前的交易量大約高四到五倍。實際上，在 3 月 25 日，JETS 的交易量首次突破 500 萬股。一年前，該檔 ETF 的日交易量僅為 1.17 萬股。

自 3 月 1 日以來，投資者已向 JETS 投入 3.42 億美元資金 (圖片：ETF.com)

顯然，JETS 的投資金量激增，是投資者試圖押注在航空股反彈的一個實例。在受疫情衝擊，經濟面臨衰退的時期，航空業一直是受災最嚴重的產業之一。

但是，有許多專家認為，一旦疫情大流行帶來的最嚴重情況結束，航空業也將是最早經歷反彈的產業之一，畢竟，如今地球村的現代社會，是通過航空旅行來聯繫在一起的，數據顯示，在 2018 年中，有 43 億人乘坐飛機至少旅行過一次。

JETS 是唯一的純航空公司 ETF，不過除了 JETS 之外，還有其他一些大眾運輸相關的 ETF，其中包括 iShares 運輸平均 ETF(IYT-US) 和 SPDR 標普運輸業 ETF(XTN-US)，除了航空公司外，也包含貨運公司、鐵路公司等。

此外，還有 ETFMG 旅遊科技 ETF(AWAY-US)，該檔 ETF 追踪全球旅遊科技公司。與 JETS 相比，兩者都以旅遊業為成長動力，但是 AWAY 和 JETS 的投資組合沒有重疊。

AWAY 和 JETS 的投資組合比較 (圖片：ETF.com)

此外，JETS 的長期持有成本較低，費用率為 0.60%，而 AWAY 為 0.75%。但是，過去 30 天內，AWAY 的表現要好得多，下跌 36%，而 JETS 則下跌了 47%。