川普：已下令研擬產業支持計畫 為油氣供應商籌措資金

由於西德州中質原油 (WTI) 期貨拋售升溫，美國總統川普週二 (21 日) 推文表示，已指示能源部長布耶特 (Dan Brouillette) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 制定計劃，為美國頁岩油和天然氣供應商籌措資金，幫助產業度過難關。

川普表示：「我們絕不會讓偉大的美國石油和天然氣產業失望！我已經指示能源和財政部長制定一項計畫，幫助這些非常重要的企業和工作未來能夠獲得資金保障。」

(圖：Twitter)

川普推文沒有具體說明資金規模或條件，目前白宮也尚未針對總統推文回應。

WTI 5 月合約週一 (20 日) 盤中一路下跌，後收於每桶 - 37 美元之驚人價格，為油價史上首度跌至負區間，WTI 6 月合約亦跟隨跌勢，週二 (21 日) 盤中一度崩跌 42%，低於 12 美元關卡，全球最大原油 ETF USO 週二宣布暫停交易，並在盤前重挫 20%，短短 2 天內市場掀起一陣波瀾。

鑒於近期油價崩跌，川普週一 (20 日) 表示，正在考慮停止進口沙烏地阿拉伯原油，以支撐備受打擊的美國石油產業，並同步考量擴展國家戰略儲備。

負責德州鐵路委員會 (RRC) 週二 (21 日) 召開聽證會，就德州減產原油 20% 或 100 萬桶 / 日進行討論。根據稍早消息，委員會決定不在本次會議進行減產表決，下次會議定於 5 月 5 日舉行。