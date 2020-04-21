惠譽下調10家歐洲銀行評級至負面 警告降評風險仍存

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，銀行業體質不乏因前景變化而顯疲弱，經最新審查後，惠譽評級 (Fitch Ratings) 下調西歐地區部分銀行評級，並將區域投資組合中 95% 的信貸機構前景定為「負面」，還警告未來恐面臨進一步降評風險。

評級遭惠譽調降的銀行，包括英國合作銀行 (Cooperative Bank)、Close Brothers、Metro bank、德國商業銀行 (Commerzbank )、瑞典銀行 (Swedbank)、義大利 Gruppo Bancario Iccrea、荷蘭 Credit Europe bank，以及賽普勒斯、西班牙和盧森堡的銀行集團。

疫情導致全球經濟前景變數不斷，上述銀行共通點在於獲利提升及資本擴展計畫遭受衝擊，在疫情升溫前，部分銀行早已因獲利能力減弱逐漸失去競爭地位。

總體來看，光是在 4 月，惠譽已針對西歐地區銀行集團進行 116 次評級審查，其中大部分審查皆將銀行前景調為「負面」或是將銀行放入「負面觀察」評級。

惠譽評級資深主管 Christian Scarafia 表示：「我們確實認為這超出了正常商業循環，促使我們對西歐銀行進行審查。」

「事實上，目前我們對西歐地區銀行的評級超過 95％都是負面展望，顯示我們看到了下行風險，且我們認為降評的情況還會持續增加，這確實對風險、資產質量以及銀行獲利產生重大影響。」Scarafia 稱道。

Scarafia 表示，遭降評的主要為體質較弱，或是必須採取進一步行動來提高獲利、改善資產質量的銀行，這些銀行將發現，在當前危機時刻要做到這些稍嫌困難，這也是目前面臨的重大問題之一。

惠譽此前於《全球經濟展望》報告預計，2020 年全球 GDP 將下滑 1.9％，歐元區 GDP 也將下滑 4.2％，並在 2021 年回升。