失業補助申請爆量增長 美國州政府資金會走向枯竭？

隨著數以百萬工人要求申請失業補助，美國各州政府用來支付失業補助金的信託資金餘額正在走向耗竭。《華爾街日報》指出，紐約州已向聯邦政府請求提供 40 億美元無息貸款，幫助緩解因失業補助申請爆量增長，所引發的補助金不足問題。

根據華爾街日報統計，自 2 月底以來，美國已有將近一半州的信託基金餘額出現兩位數下滑，其中又以紐約州用量最為龐大，幾乎動用一半以上基金，麻州、加州分別為第二及第三大，自 2 月以來，加州信託基金餘額下滑近 40%，4 月中時僅存基金餘額 19 億美元。

許多州並沒有足夠資金度過當前危機，根據美國勞工部數據，在經濟衰退情況下，美國共有 22 個州和司法管轄區的信託基金餘額不足以向工人支付失業補助。

美國麻州勞工部通訊主管 Charles Pearce 表示，將採取一切必要步驟來確保信託基金的償付能力，包含尋求聯邦政府的協助，加州就業部門副主任 Loree Levy 也表示，計劃自聯邦政府獲取更多資金，幫助支付定期失業補助，在 3 月 15 日至 4 月 11 日期間，加州政府共支付超過 9.75 億美元失業救補助金 。

疫情導致資金緊縮之際，美國各州都在努力處理前所未有的失業補助申請，各州還得面臨高額防疫支出，在多數地區停工以及所得稅申報截止日不斷變化之下，州政府預算正面臨嚴重枯竭，這種情況曾在 2008 年金融危機時發生，當時各州就是靠聯邦政府支應龐大失業補助金，有些州甚至耗費數年才還清貸款。

經濟學家表示，除了紐約、麻州以及加州外，缺乏現金流意味著在未來幾週內，其他州也可能跟進尋求聯邦政府協助，儘管目前還沒有任何一州耗盡資金，但部分州政府官員已開始計劃這種可能。

截至 4 月 11 日的一個月內，美國總計超過 2200 萬人申請失業補助金。兩週前，加州申請人數約 66 萬人、紐約近 40 萬人、麻薩諸塞州約 10 萬人。