美失業人數再添660萬 勞動力流失近10%

美國勞工部週四 (9 日) 公布的數據顯示，受到疫情影響，國內經濟活動停擺，截至 4 月 4 日當週初領失業金人數再添 660.6 萬人，高於市場預期的 500 萬人，三週下來美國總計申請失業救濟人數已攀升至 1680 萬人。

若將這一數據與美國 3 月份非農業就業報告中的 1.51 億人做比較，意味著美國在這三週就喪失將近 10% 的勞動力。

初領失業救濟金人數報告公布後，聯準會 (Fed) 再度向中小企業注資 2.3 兆美元， 同時將救濟範圍擴大至各城市和地方政府。

新一輪寬鬆措施包括 6000 億美元的中小企業貸款計畫，5000 億美元直接購買州、郡及城市的短期債券，同時公布買進垃圾債和投資級債券的更多細節。

最新當週初領失業救濟金人數，比前一週減少 26.1 萬人，而前一週數值則上修 21.9 萬人，由初報的 664.8 萬人，經上修後逼近 690 萬人。

美國初領失業救濟人數不斷創新高 (圖片: CNBC)

由於符合資格的失業人口逐日攀升，失業救濟金申領人數不斷增加，上週美國參議院通過 2.2 兆美元的刺激法案，同意將自由工作者和獨立承包商等零工經濟勞工，也納入失業補助範疇。

美國就業市場在實施社會疏離政策前一直相當強勁，數據顯示，在經濟進入停滯期的六個月，非農就業人數平均每月增加 22.1 萬人，但 3 月份美國非農就業人數銳減 70.1 萬人，突顯疫情對美國就業市場的初步影響。

由上到下分別為：美國過去十年新增就業數，過去三週美國初領失業救濟金人數，以及大蕭條期間失業高峰值 (圖片: CNBC)

儘管醫療保健和社工就業人數同樣大受打擊，但失業人數多來自於餐飲業，不過勞工部針對家庭的就業調查應該更貼近實際數字，該調查顯示就業人數已減少將近 300 萬人，其中有 130 萬人失業但因為疫情而無法重新找工作。

統計顯示，這三週來的失業人數，已將整體失業率從 3.5% 推升至 4.4%，而失業人數從 7% 上升至 8.7%，創下單月紀錄新高。