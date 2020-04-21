〈財報〉旅行家Q1業績低於預期 盤前股價下跌

全美第二大產物保險公司旅行家集團 (Travelers)(TRV-US) 在週二 (21 日) 公布了第一季財報，旅行家週二 (21 日) 盤前股價暫報下跌 2.49%，該公司表示，由於與龍捲風和暴風雪以及新冠肺炎 (Covid-19) 等災害有關的「災難性損失」增加，第一季收益大幅低於市場預期。

旅行家股價走勢 (圖片：谷歌）

基於 non GAAP 財報關鍵數據

淨利：6 億美元，低於從去年同期的 7.96 億美元，

EPS：2.62 美元，低於去年同期的 2.83 美元，低於分析師預期的 2.85 美元

營收：至 79.1 億美元，高於去年同期的 76.7 億美元，年增 3%，低於分析師預期的 80.5 億美元

淨承保保費：73.5 億美元，高於去年同期的 70.6 億美元。

旅行家表示，暴風雨和其他自然災害等災難性事件，是造成數字下跌的部分原因，新冠狀肺炎疫情大流行也對收益造成影響，因為該公司必須為未來的潛在索賠做準備。

旅行家稱，「災難性」的稅前虧損為 3.33 億美元，遠高於去年同期的 1.93 億美元。其中包括與新冠肺炎疫情相關的稅前淨費用 8,600 萬美元。

由於美國各州和地方政府下令封閉，美國商業保險公司面臨越來越大的政治壓力，被要求支付失去營收的企業的索賠，部分保險公司也開始拒絕餐館和其他受冠狀病毒危機影響的企業的索賠。但是，隨著立法者積極對抗疫情的大流行，多數保險公司被迫向已經關閉或業務縮減的企業提供援助。

旅行家也表示，由於最近全球金融市場的混亂對公司股票投資造成損害，已實現的投資損失為 9,800 萬美元，這也是導致業績低於預期的原因。

旅行家執行長 Alan Schnitzer 表示：「我們的資產負債表非常強大，債務資本比率處於目標範圍內，我們的控股公司 16 億美元的流動性遠高於我們的目標水平，我們擁有非常高質量的投資組合。」

在本次財報中，旅行家董事會也批准了將季度現金股利從 82 美分提高 4%，至每股 85 美分，該公司股票今年迄今已下跌 25.7%。