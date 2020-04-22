指標建商搶插旗 央北重劃區下半年推案衝300億

北台灣近兩年推案最火熱的央北重劃區，2019 年 12 月 3 日、最後一批土地標價創下每坪 165.1 萬元新天價，宣告央北房價今年可望全面邁入 7 字頭。傳真行銷董事長王明成分析，今年雖有疫情干擾，但房地產保值性高，包括宏普、潤泰、長虹、大陸建設等不少指標建商在央北早已佈好局，預計疫情過後下半年再拚強銷，估算央北年中的推案量可望達到 300 億。

傳真行銷 2019 年接連在央北完銷國泰建設前兩期基地、售出約 260 戶，包括一期「國泰豐格」、總銷 45 億，二期「國泰豐和」總銷 23 億，王明成表示，從完銷案量與戶數來看，央北的買盤確實對國泰品牌情有獨鍾。

王明成觀察，人心在疫情陰影壟罩下尋求「社群溫暖」的情感面需求，去營銷化、去地產化，擺脫現階段房市陷入搶客大戰的廣告思維，用有溫度的好感行銷，喚起公共意識、告訴民眾一切都會好起來等鼓舞抬頭看見看板的民眾，反而能夠激起民眾的購屋信心。

國泰建設 (2501-TW) 今年規畫推出 6 大案，包括桃園小檜溪兩塊總銷各有 30 億的新案，分別在上半年和下半年登場，南港也有總銷 30 億元的都更案，央北第 3 期的「國泰豐碩」則以 40 億案量成為今年國建的重頭戲，台中七期南側將推 35 億元新案，台南在平實營區也有 35 億元建案將面市。