〈房產〉北市熱門學區宅交易量前三大 內湖獨霸一、三名

昔有孟母三遷，現代人對子女學區宅也要「超前部署」，房仲業者參考台北市教育局公布的 108 學年度額滿國小、周邊國中也是額滿學校，即「雙學區宅」，統計距離額滿國小 500 公尺範圍內的實價登錄資料，交易量由內湖區的明湖國小奪冠，敦化國小周邊居次，第三為麗山國小，其中明湖與麗山國小，地點均位在內湖區。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，觀察近一年內政部實價登錄資料顯示，台北市額滿學校周邊 500 公尺範圍內的交易量，由內湖明湖國小奪冠。謝志傑說明，明湖國小及國中皆是知名明星學校，且附近南湖國小也是近兩年的額滿國小，學區相當完整。

除此之外，明湖國小周邊的交通及生活機能相當豐富，交通部分位於捷運葫洲站及東湖站中間，具雙捷運站優勢，而生活機能則有哈拉影城商圈支撐，加上每坪 55 萬左右的親民房價，使明湖國小周邊交易量奪下第一的寶座。

交易量排名第二的為敦化國小周邊，交易量共 172 件。謝志傑表示，敦化國中小是台北市的最具盛名的明星學區，向來是家長們的兵家必爭之地，若非持有學區內建物所有權並設籍，往往需要設籍數年才能搶到名額。而該學區同樣具有雙捷運站的優勢，生活機能更加完善，除了供日常所需的商店之外，與台北小巨蛋、微風南京及 IKEA 家居也相距不遠，無論是增值性、保值性都相當不錯，轉手性也相對較高。

交易量排行第三的則為麗山國小，交易量共 151 件。謝志傑說明，麗山國中小位於內湖區，鄰近捷運西湖站與港墘站，且鄰近內湖科技園區，在交通便利的情況下，吸引許多在內科就業的民眾於此購屋。生活機能方面，內湖路一段沿線可以提供大部分的生活所需，港墘站周邊也有 737 巷商圈，是當地著名的美食商圈。與前面兩名較不同的是，麗山國小巷弄內住宅環境較為單純，適合喜歡寧靜生活的民眾於此購屋。

謝志傑提醒，學區的劃分並非單純以距離遠近作為標準，而是考量學校發展、通學安全、各校容量等因素進行劃分，因此，家長在購買學區宅時須特別留意住宅所屬的學區。

除此之外，還需注意取得所有權狀及設籍的時間，因分發優先順序以設籍時間為依據，所以若是熱門的額滿學校，所需的設籍時間也就越長，建議家長們可以趁房價盤整階段超前部署，才不會錯失良機。