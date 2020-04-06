國產署光電用地標租滿週年繳出佳績 標租率近9成

財政部國產署將在 24 日進行今年第二批光電標租，合計共 3 宗土地、合計 5.79 公頃。而自國產署去年開始標租光電用地成果來看，標脫率平均將近 9 成，顯示市場對光電用地需求仍相當殷切。

國產署副署長游適銘今 (6) 日表示，國產署本月底將標租位於苗栗縣竹南鎮、嘉義縣大林鎮等 3 宗國有地，三塊國有地合計 5.79 公頃，預計 5 月底開標；而位於新竹縣湖口鄉的標租地，考量地方政府對於景觀環境仍有諸多考量，還需與地方政府進一步溝通後再做評估。

游適銘指出，國產署在 2019 年辦理兩批次的國有地光電標租案後，目前已經完成台中市后里區、台南市善化區、高雄市美濃區 3 宗國有地標租簽約，三地合計面積 5.39 公頃，得標設備裝置容量共 7156.915 峰瓩，併聯發電後估計每年 426.4 萬元。

另外，今年 3 月 24 日開標的台中市大安區、高雄市鳳山區、嘉義縣布袋鎮等 3 宗國有地，面積共 3.8 公頃，得標設備容量裝置 4363.28 峰瓩，併聯發電後估計每年 349.6 萬元。

游適銘表示，觀察歷次光電業者投標情形，回饋金比率屢創新高，平均標脫近 9 成，顯示業者對光電用地需求仍在，且普遍接受國產署標租光電機制。