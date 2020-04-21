〈分析〉疫情之下 一文看懂「伺服器」產業如何受惠

新冠肺炎在全球造成恐慌性的災難，各國推出的防疫政策，如封國、禁足等，導致手機銷售、汽車電子等科技類產品需求不振。不過，也因為肺炎疫情所引起的生活習慣改變，應用於伺服器、NB、遊戲主機等科技產業需求意外上升。

當中，伺服器產業於 2019 年衰退近 5 個百分點後，在突如其來的疫情影響下，今年伺服器產業出現成長是值得期待。

英特爾 (INTC-US) 之前即指出，去年伺務器 x86 CPU 出貨量在 2019 年前三季分別衰退 8%、12%、6%，但在第四季則年增 12%，其中，雲端伺服器業務更是年增 48%。在英特爾釋出喜訊後，不少法人上修今、明兩年全球伺服器市場出貨量，平均年增率分別達 10% 及 22%。

資料來源: IDC

相對於其它電子產業而言，伺服器市場今年可望出現一波榮景，這也將帶動記憶體 DRAM，快閃記憶體 3D NAND 市場、x86 CPU 載板、伺服器 CPU 插槽、x86 CPU 晶圓代工及封測廠等。

根據市調機構 DRAMeXchange/TrendForce 最新的預估，伺服器用記憶體 DRAM 第二季價格將季增 20%，這個漲幅對 2020 年全球記憶體 DRAM 市場的增長貢獻 7 個百分點。

資料來源: DRAMeXchange, 伺服器 DRAM 占整體 DRAM 比重逐步提升

若以上圖伺服器 DRAM 比重 34% 計算，外資平均預估伺服器 DRAM 用量將在 2020 年年增 25%～30%，2021 則年增約 40%，並於 2024 年超過整體 DRAM 產業用量的一半以上。

伺服器 DRAM 用量成長的主要因素在於 CPU 運算速度越來越快，同時 CPU 跟 DRAM 的資料通道將於英特爾推出 56 核心及 38 核心 CPU 後，從 6 通道改成 8 通道，這些因素將驅使每台伺服器 DRAM 的使用容量增加。

另一方面，目前 SSD NAND 占整體 NAND 比重約 46%，其發展跟 DRAM 記憶體相似，也因伺服器及 NB/PC 持續使用 SSD NAND 取代傳統硬碟，加上每台伺服器因 CPU 的速度及存取速度加速，各類新 AI 應用對於資料處理量的爆增等因素，驅使每台伺服器 SSD NAND 的使用容量增加，業內預估伺服器用 NAND 快閃記憶體用量將在 2020 年～2022 年年複合增長率高達 3540%。

資料來源: DRAMeXchange, 鉅亨網製圖

新冠肺炎疫情使得線上購物、線上會議，遠程辦公，線上遊戲，線上串流影音的需求大增，各企業積極擴大使用各類型伺服器。但另一方面，疫情擴大而導致的封城，封國造成許多商業活動暫停，也大幅降低很多網站廣告投放數量，而導致伺服器需求減緩。

不過，在兩相評估之下，法人普遍仍看好伺服器半導體市場 2020 年可以成長逾 10%，且成長率在 2021 年可進一步上升至逾 20%，成少數在肺炎疫情衝擊下表現亮眼的科技產業。