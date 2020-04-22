【馮冠華專欄】油價續挫 港股料再受拖累

4 月 22 日不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週二反受壓，指數以全日高位 24248 點開出，下跌 82 點，之後在道指期貨轉跌及 A 股走弱下，跌幅急促擴大，最多曾下跌 564 點，低見 23676 點；午後 A 股跌幅略有收窄，但恆指也無大起色，最終以 23794 點收盤，下跌 536 點。成交金額按日上升約 23% 至 1108 億。港股通南向維持淨流入，金額按日上升 20% 至約港幣 31 億。滬深股通北向轉為淨流出，金額約人民幣 28 億。藍籌 1 升 49 跌，上升的是中電控股（2）。

板塊方面，只有黃金相關股表現較好。做空比率回落至 12.9%。牛熊證街貨最新比例為 42:58，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 71:29。重貨區方面，熊證仍在 25000-25049，牛證則仍在 23600-23649。恆指夜期報 23418 點，下跌 312 點，低水 376 點。港股 ADR 下跌 324 點，相當於恆指 23468 點。

簡評：在紐約期油首次錄得負值後，昨天在亞州盤時段，六月紐約期油價格持續弱勢（在港股收盤後跌勢更加劇），也拖累布蘭特期油急挫；另外，盤中亦傳出北韓領袖金正恩在接受手術後病危，地緣政治風險又可能升温，一波未平一波又起，亞太區股市全面下挫，港股自然也不例外。指標上，跌市成交金額回升至千億以上，不是好兆頭；而氣氛轉差下，做空比率卻又不升反跌，這點倒令筆者想不通。

期油的急挫，除了是期貨操作令跌幅放大，很大程度是和儲備亦飽和有關。在疫情還未有明確緩和下，經濟活動將繼續低迷，除非有突然大幅減產的消息，六月期油亦勢將步五月的後麈，能源公司危機必會增加，銀行甚至整個環球金融體系將要面對另一輪衝撃。

疫情是天災，難以避免及預測完結之時，石油價格戰是人禍，早前的增產是因，今天的暴跌是果，開發出來的資源要貼錢送走，何其荒謬！筆者也能看穿的局勢，油組那會不知，若沒有果斷行動，相信第二波金融市場的大跌是在所難免了。至於金正恩的消息，是由美媒作首先報道，傳言和揣測但隨後被證實虛驚一場也有先例，而相比疫情及油價，其對市場的影響力應是較少的。

港股收盤後，香港金管局公佈昨天入市承接港元買盤（見點 2），筆者同意強港元的主因是港美息差，資金的流入反而是避險情緒升溫的指標。恆指昨天不但失守 24000 點，也跌穿 10 天綫；雖然 A 股表現較穩，昨晚亦見中國國務院常務會議宣布，將中小型內銀撥備覆蓋率下調，但看來對港股的幫助可能不大。風險上升，公司消息面也不多，今天也不勉強作推介了。

2）昨天港元觸及 7.75 的強方兌換水平，觸發金管局出手承接港元買盤，變相向銀行體系注資 15.5 億元，為事隔 4 年再次在強方水平捍衛聯繫匯率，反映資金淨流入香港。有分析指，由於現時 1 個月期港息較美息高約 0.9 厘，成驅動港匯近期強勢的主要原因。另外，港元行聯繫匯率，在美元荒的背景下，港元普遍而言兌其他貨幣升值，加上港元即使跌至弱方保證水平所造成的匯兌損失亦有限，均吸引資金泊入港元。（經濟日報）

3）中國國務院常務會議宣布，將中小型內銀撥備覆蓋率監管要求階段性下調 20 個百分點，以釋放更多信貸資源，提高服務小微企業能力。同時，將普惠金融在銀行業金融機構分支行綜合考核指標中的權重提升至 10% 以上，以鼓勵加大小微信貸投放。現時監管對撥備覆蓋率的要求為 120% 至 150%。（經濟日報）

4）美股上日市況總結 ：美股三大指數下跌，當中道指下跌 632 點或 2.67%，標指及納指則下跌 3.07% 及 3.48%。十年期債息下跌至 0.566%，美滙指數上升至 100.02，紐約五月期油終值 9.06 美元，六月期油則大跌約 36% 至 13.12 美元。恐慌指數 VIX 上升 3.6% 至 45.41，黃金回升至 1702.2 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：阿里健康（241）宣布，聯合美年大健康天貓旗艦店、迪安健檢天貓旗艦店等，推出在線預約新冠肺炎核酸檢測服務。自 21 日起，北京、杭州、上海、廣州、成都、南京、深圳、西安、溫州、濟南 10 大城市居民，可以在淘寶或天貓搜索「新冠核酸檢測」，在線預約檢測，最快一天可獲取電子報告。

山東新華製藥股份（00719）公布，按中國會計準則編製，截至今年 3 月底止，首季盈利 8628.65 萬元（人民幣，下同），按年增長 13.4%。

世茂房地產（813）公佈，公司正考慮分拆集團的物業管理服務及相關增值服務業務在聯交所獨立上市，惟目前可能分拆及上市的詳情尚未落實，公司將作進一步公告。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/