全力做DRAM 傳紫光解散紫光存儲

週三 (18 日) 外媒報導指出，近日紫光展銳才被曝光取得中國政府基金挹注人民幣 22.5 億元的消息後，紫光集團旗下另一家子公司紫光存儲傳出將解散，目前紫光存儲員工已在等待紫光集團旗下其他分公司聘用或另尋出路。

知情人士透露，紫光存儲內部員工已接到公司通知，上海公司將解散，所有人的履歷將寄給長江存儲，及紫光旗下部分有相關性質的企業挑選，包含紫光展銳，宏茂等等。

該人士還表示，紫光存儲一直想在 NAND Flash 產業有所發展，但不斷賠錢之下，只好將重心放在 DRAM 產品上。

根據公開資料顯示，紫光存儲隸屬於紫光集團，聚焦記憶體產品及客戶解決方案，業務包含記憶體產品設計、開發、產品生產外包管理和產品銷售等。

公司成立後，除佈局晶片封測的紫光宏茂和 SSD 製造的紫光光寶外，並與群聯等上下游廠商合作。

紫光存儲推出的產品打著 100% 中國製的稱號，吸引中國買家，但卻被質疑外表是國產，但內裝的 NAND 晶圓是來自英特爾，並不是 100% 純中國製。此外，在消費者市場的評價方面，普遍認為紫光存儲產品性價比過低。

業界指出，隨著紫光存儲發出的警訊，反映出 NAND 的良率 / 產能提升是個殘酷的過程，原本中國業界期待紫光或者長江存儲在很短的時間內就拿出性能、規格足以和國際大廠一較長短的產品已落空。如今紫光存儲的退場只能說中國記憶體產業還有很長的路要走。

分析師指出，紫光集團未來會把重心放在 DRAM 上。去年 8 月紫光與重慶合作發展 DRAM，計劃未來十年投資高達人民幣 8000 億元，積極衝刺 DRAM 量產，並為此請出前爾必達社長阪本幸雄出任紫光集團高級副總裁兼日本分公司 CEO，目標直指 5 年內量產 DRAM 記憶體。

該分析師表示，就目前進展來看，紫光在重慶的 DRAM 計劃估計還要相當長一段時間才能啟動。可能就是這個原因，為了減少其他支出，集中火力在 DRAM 上，所以想結束不賺錢的業務。

