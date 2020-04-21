〈紐約匯市〉負油價首現！美元避險需求升溫 能源貨幣走軟

週一國際油價上演史詩性暴跌，全面進入負油價時代，避險情緒升溫，週一 (20 日) 美元指數上漲 0.23%，來到 100.067，原油相關貨幣承壓，美元基本持平，係因投資人靜待本週歐盟高峰會結果，該峰會將商討如何因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的經濟衝擊。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國 5 月交割的西德州原油期貨 (WTI) 價格週一跌幅超過 200%，收於每桶 - 37.63 美元，布蘭特原油 6 月期油一度下跌 8.9% 至每桶 25.58 美元；這是油價歷史上第一次出現負值。

分析師認為，儘管油價暴跌令美元避險情緒升溫，美元走勢仍處於下行，過去一個月來，美元在漲跌間擺盪，難以持續走強，美元在 3 月中旬漲至 3 年來高點 102.97，爾後因為聯準會 (Fed) 介入市場以預防資金流動性不足，使得美元貶值。

Tempus 外匯交易員 Juan Perez 表示：「油價跌至 1998 年以來的最低水平，無疑是一道歷史標竿，可以提高美元的避險地位。」

與石油正相關的貨幣走弱，美元兌加幣漲幅超過 1%，而挪威克朗和墨西哥披索兌美元均下跌約 1.3%。

加幣受到負油價而下行，週一美元兌加幣勁漲 1.02%，至 1.4141 加幣，從低點 1.4014 美元上漲至高點 1.4136。

雖然美元在市場動盪時期，仍被視為外匯領域的首選貨幣，但由於加幣價格與油價習習相關，美元兌加幣是近期最佳看漲組合。

WTI 原油 5 月期貨合約將於明天 4 月 21 日到期，原油需求大幅萎縮，加上原油倉儲空間不勝負荷，交易員在低交易量期間進行拋售紓困，但極端的供過於求情形令市場認為，油價不太可能在今年第三季前反彈，這將嚴重打擊加拿大經濟

市場關注歐盟峰會

歐盟各國政府首腦將於本週四進行視訊峰會，討論如何應對疫情造成的金融危機與經濟影響，市場密切關注其進展跡象，估計疫情較重的南歐國家，如義大利和西班牙，將在歐盟峰會上呼籲發行 1.5 兆歐元的聯合政府債券，作為疫情基金，但歐盟各國對債券看法可能不一。

歐元區紓困基金負責人 Klaus Regling 表示，除已商定的規模達 5000 億紓困方案，歐洲將還必須從歐盟各轄下機構手中再取得至少 5000 億歐元，以籌集經濟恢復所需資金。

3 月份服務和製造業在內的歐元區綜合 PMI 下滑至紀錄低點 29.7，而 2 月份為 51.6，是自 1998 年 7 月以來最大單月跌幅。

歐元兌美元 (圖片: INVESTING)

分析師表示，市場對歐盟各國齊心發行共同債券的預期不高，這可能在短期內對歐元構成壓力。週一歐元兌美元基本持平，僅漲 0.07%，至 1 歐元兌換 1.0870 美元，回落至 1.09 美元水平，重新測試 1.07 美元的需求水平。

分析師對歐元兌美元長期前景看跌，上週歐元未能達到之前阻力位 1.11 美元，歐元空頭打破最近兩週 EUD/USD 經歷的看漲勢頭。

日圓走貶，美元兌日元上漲 0.13% 至 107.66 日圓。亞洲時段風險偏好普遍回落，數據顯示日本出口降幅創下近四年來最慘紀錄，且油價跌至 21 年低點，反映出全球原油需求蒸發情形加劇。

澳洲國家銀行 (National Australia Bank) 外匯主管 Ray Attrill 表示：「無論市場處於風險或避險模式，美元仍然存在一定的避風港地位，且市場對美元的需求也將超越。」

截至 4 月 14 日當週，來自國際貨幣市場投機者在日圓、歐元、英鎊、瑞郎以及加幣和澳幣的淨頭寸中獲得的美元淨空頭頭寸價值，從 105 億美元增至 125.9 億美元。

紐西蘭新冠肺炎疫情減緩，紐幣兌美元匯率上漲了 0.8%，該國表示將在下週一 (28 日) 將降至第三級警戒，並讓部分企業恢復運作，預計維持 2 週，再於 5 月 1 日進行評估。

截至週二 (21 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.067。+0.23%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.087. 美元。 +0.07%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2430 美元。+0.55%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6337 美元。-0.43%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4141 加幣。+1.02%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.66 日圓。+0.13%