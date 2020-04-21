四年來首見！港幣觸及聯繫匯率強方兌換保證

港元兌美元匯率今天觸及香港聯繫匯率制度的強方兌換保證上限，一度升破 7.75，若漲勢持續，香港金融管理局正遭遇 2016 年初賣出港元的局面，以捍衛聯繫匯制。

港元兌美元觸及聯繫匯率制度上限 7.75，今天甚至一度升抵 7.482，市場分析，香港金融管理局勢必將出手以捍衛聯繫匯制。

港元兌美元觸及 7.75 聯繫匯制區間上限。(來源：Bloomberg)

港元近期升值主要反映香港和美國間的借貸成本差距不斷擴大，兩地利差使得港元較美元更具吸引力，而非來自投資人對香港前景的信心，港元近期升值的走勢也和近幾年走低的趨勢相反。

華僑永亨銀行經濟學家 Carie Li 表示，在利差放大的套利交易推動下，港元兌美元未來幾個交易日中，可能觸及 7.75「強方兌換保證」價位，但由於外匯流入港股等香港資產有限，金管局不太可能需要進行重大干預。

港元兌美元 7.75 的強方兌換保證曾於 2015 年 4 月、9 月及 10 月被觸發，金管局當年從銀行共購入 293 億美元，賣出 2272 億港元。

香港去年因反送中活動和今年新冠肺炎的疫情，致使經濟遭受雙重打擊，國際評級公司惠譽週一 (20 日) 再次將香港長期外幣債務評級從「AA」調降至「AA-」，評級展望則從「負面」調整至「穩定」，惠譽預估，香港實際 GDP 在 2019 年下降 1.2% 後，今年將再下降 5%。

香港金管局 2018 年和 2019 年購買港元的干預措施，使得香港銀行體系的總結餘減少 70%，來到 540 億港元。資金池的現金供應受限助長了銀行同業拆息 (Hibor) 的波動率放大，近期一個月期 Hibor 與美國 Libor 利差曾擴大至 1999 年以來新高。

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