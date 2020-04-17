大寬鬆時代下 全球最大礦商：金價有望衝破2000大關

全球最大貴金屬礦商紐蒙特礦業公司 (Newmont) 執行長認為，隨著全球經濟和疫情走勢持續拉扯，預計金價可能突破 2000 美元關卡，並在未來五年維持高位震盪。

紐蒙特執行長 Tom Palmer 週四 (16 日) 表示：「長遠來看，各國祭出的寬鬆政策刺激一定會支撐金價上漲，況且我不認為刺激措施已經結束，你將會看到金價推高至每盎司 2000 美元以上的情況。」

現貨金價目前約落在每盎司 1725 美元附近，接近 7 年多高點，許多銀行皆預期金價持續擴大漲幅，因疫情衝擊已將全球經濟推向衰退，並促使各國央行採取行動。

(圖：Bloomberg)

Palmer 稱道：「中國、印度中產階級消費者需求增加，加上供應受到限制，種種因素幫助推升本來就已經很不錯的前景。」

Palmer 認為，未來 2-5 年內，隨著市場適應即將到來的經濟刺激，金價可能會在每盎司 1500 美元至 1750 美元之間波動。

彭博 Intelligence 大宗商品策略師 Mike McGlone 週三 (15 日) 報告指出，全球貨幣政策的規模是推動投資人多元化投資黃金的關鍵因素。

較高的黃金價格有助於紐蒙特提升投資人報酬率，不過受到疫情影響，紐蒙特近幾週陸續關閉位在加拿大、阿根廷、墨西哥和秘魯等地部分業務，以遵守旅遊禁令或保護當地社區，目前該公司仍在衡量疫情再度爆發的潛在衝擊。

截至台北時間週五 (17 日) 凌晨 0 時許，紐蒙特 (NEM-US) 微幅上漲 0.77%，暫報每股 58.67 美元，近期股價處於 2012 年初以來最高。