外資認錯回補台積電5.7萬張 買超張數創近5年新高 買超台股203.94億元

台股今 (17) 日終場大漲 221.56 點，收在 10597.04 點，三大法人同步買超，合計買超 235.88 億元，其中外資在台積電法說後，回頭大買 5.7 萬張，買超張數創近 5 年新高，反手賣超富邦 VIX 4.1 萬張，合計買超 203.94 億元，投信、自營商則分別買超 24.92、7.02 億元。

期貨方面，外資減碼多單 2523 口，多單未平倉口數 32864 口，投信減碼 1378 口空單，空單未平倉口數來到 31341 口，自營商則加碼 399 口多單，合計多單未平倉口數達 8964 口。

外資今日前十大買超標的，第一名為台積電，大買 57331 張，鴻海、元大台灣 50 也分別有 19116 張、18928 張，聯電 17970 張、群創 14912 張，外資皆買超逾萬張，其次則依序為國泰金、元大全球未來通訊、智邦、富邦金、仁寶。

外資今日則大賣富邦 VIX 41869 張，面板族群彩晶、友達也遭賣超 11676 張、11511 張，欣興 9946 張、華邦電 7170 張、金像電 7103 張，航空雙雄華航、長榮航也分別遭賣 6168 張、5927 張，其次還有燿華、第一金。

投信前十大買超，定穎 4367 張、華通 4305 張、聯電 3027 張，其次依序為第一金、奇鋐、台積電、晶電、中信金、欣興、京元電；前十大賣超，中美晶 1973 張、國產 1500 張，其他依序為仁寶、台虹、神達、博智、啟碁、泰博、中華電、鈊象。

法人表示，台股上檔仍面臨季線 10854 點壓力，加上全球疫情仍未明朗，短線仍須慎防回檔壓力，隨著企業即將公布第 1 季財報，投資人可關注業績表現和產業展望。